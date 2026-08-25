خبرگزاری مهر، گروه استانها- مهدی بخشی سورکی؛ استان قم در سالهای اخیر شاهد اجرای مجموعهای از پروژههای عمرانی، زیرساختی، مسکن، حملونقل، انرژی و خدمات عمومی بوده است که بخشی از آنها در هفته دولت وارد مرحله بهرهبرداری شده و بخشی دیگر با افزایش اعتبارات و پیگیری دستگاههای اجرایی در مسیر تکمیل قرار گرفتهاند.
تصویری که از مجموع اقدامات انجامشده در استان به دست میآید، حکایت از تلاش برای عبور پروژههای مهم قم از مرحله مطالعات و انتظار و رساندن آنها به مرحله اجرا و بهرهبرداری دارد.
پروژههای حوزه مسکن یکی از مهمترین محورهای توسعه قم به شمار میرود و در جریان برنامههای هفته دولت، بیش از چهار هزار واحد مسکونی در قالب طرحهای مختلف به مرحله بهرهبرداری رسید.
علاوه بر این، روند آمادهسازی و افتتاح حدود ۱۲ هزار واحد مسکونی نیز در هفته دولت امسال دنبال میشود و مجموعه دستگاههای خدماترسان از آب و برق و گاز تا مخابرات و شبکه بانکی در تأمین زیرساختهای این طرحها مشارکت دارند.
این اقدامات در شرایطی دنبال میشود که توسعه سکونتگاههای جدید در قم، نیازمند همزمانی ساخت مسکن با ایجاد شبکههای خدماتی و زیربنایی است و از همین رو، پروژههای آب، برق، فاضلاب، راه و خدمات عمومی در کنار طرحهای مسکن اهمیت ویژهای پیدا کردهاند.
فاضلاب قم؛ پروژهای برای آینده شهر
یکی از طرحهای مهم زیرساختی استان، پروژه تصفیهخانه فاضلاب قم است که با هدف پاسخگویی به نیاز مناطق جدید شهری و تأمین بخشی از نیاز شهرکهای پردیسان، مسکن مهر و نهضت ملی مسکن در حال اجراست.
پیشرفت عملیات اجرایی این پروژه قابل توجه بوده و اعتبار تخصیصیافته به طرح نیز افزایش یافته است و برای این پروژه ابتدا ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود اما با توجه به اهمیت آن، ۵۳۰ میلیارد تومان دیگر تخصیص یافت و مقرر شده امسال نیز ۳۵۰ میلیارد تومان نیز به آن اختصاص یابد.
اهمیت این پروژه تنها به جمعآوری و تصفیه فاضلاب محدود نمیشود و توسعه شبکه فاضلاب میتواند در مدیریت منابع آب، استفاده مجدد از پساب و کاهش فشار بر منابع زیرزمینی استان نقش مؤثری داشته باشد.
بر اساس آمار ارائهشده، تاکنون حدود ۵۰۰ هزار نفر در قم تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار گرفتهاند و طرح دیگری نیز برای پوشش جمعیتی حدود ۴۲۰ هزار نفر در دست اجراست که از سال گذشته آغاز شده و قرار است سال آینده به پایان برسد.
مترو و مونوریل قم پروژهای که باید از بلاتکلیفی عبور کند
در میان پروژههای بزرگ قم، مترو جایگاه ویژهای دارد، طرحی که سالهاست در انتظار تامین واگن برای راه اندازی قرار دارد و اکنون چند مسیر و سناریو برای تعیین تکلیف آن در دست بررسی است که خرید واگن از شرکت های تولیدکننده داخل کشور در دستور کار قرار گرفته است.
بخش نخست مسیر مترو از محدوده جاده جعفریه به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) تکمیل شده و مسیر مترو تا مسجد مقدس جمکران نیز در حال احداث است.
همچنین توسعه مسیر مترو به سمت پردیسان به عنوان یکی از نیازهای مهم حملونقل شهری قم در دستور کار مدیریت شهری است و برای انجام این پروژه در پردیسان، نزدیک به ۲۰۰ هکتار زمین برای استقرار کارگاه اختصاص یافته و فرآیند انعقاد قرارداد با پیمانکاران در حال انجام است.
برای پروژه مونوریل نیز همزمان مطالعاتی برای تعیین بهترین شیوه ادامه مسیر صورت گرفته و چهار گزینه شامل جمعآوری وضعیت موجود، تغییر کاربری، ادامه مسیر فعلی و ترکیب سازه موجود با اجرای خط مترو بررسی میشود.
قرار است ابعاد فنی و مالی این گزینهها در یک جمعبندی کارشناسی مشخص شود و پس از آن، دیدگاه صاحبنظران، مدیریت شهری، نمایندگان و مجموعههای دانشگاهی نیز برای رسیدن به تصمیم نهایی مورد استفاده قرار گیرد و این پروژه همچنان یکی از چالش های جدی استان به شمار می رود.
راهها و فرودگاه دو حلقه مهم توسعه قم
در حوزه حملونقل برونشهری نیز پروژههای مهمی در قم دنبال میشود، محور شهید سلیمانی و جاده قدیم قم ـ تهران از جمله طرحهایی هستند که برای بهبود ارتباطات استان و ارتقای ظرفیت شبکه راهی مورد توجه قرار گرفتهاند و تأمین منابع مورد نیاز آنها با جدیت دنبال میشود.
در کنار این طرحها، فرودگاه قم نیز در شمار پروژههای مهم و قدیمی استان قرار دارد که پس از چندین سال بلاتکلیفی هم اکنون در چرخه احداث قرار گرفته و آسفالت باند فرودگاه نیز در هفته دولت امسال آغاز خواهد شد و اختصاص بودجه های پیش بینی شده از جمله از محل مولدها نیازمند تعیین تکلیف و تصمیمگیری در سطح ملی است و موضوع این پروژه قرار است در شورای اقتصاد مطرح شود تا مسیر ادامه عملیات و نحوه تأمین منابع آن روشنتر شود.
یکی دیگر از جلوههای توسعه زیرساختی قم، رشد ظرفیت تولید انرژی خورشیدی است و این رشد در کنار برنامه احداث نیروگاههای جدید و طرحهای ترکیبی، نشان میدهد توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به یکی از مسیرهای مهم استان برای پاسخگویی به نیازهای برق تبدیل شده است.
نیروگاههای خورشیدی در مدارس نیز در حال توسعه است و علاوه بر کمک به تأمین انرژی، میتواند بخشی از هزینههای جاری مراکز آموزشی را نیز پوشش دهد.
طرح استفاده از انرژی خورشیدی در واحدهای مسکونی نیز در حال پیگیری است و برای اجرای آن تسهیلات در نظر گرفته شده تا خانوارها بتوانند بخشی از نیاز برق خود را از طریق تولید پراکنده تأمین کنند.
توسعه قم تنها به پروژههای بزرگ عمرانی محدود نشده و همزمان، طرحهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی نیز در نقاط مختلف استان دنبال میشود.
آنچه پروژههای اخیر قم را از یکدیگر جدا نمیکند، پیوند مستقیم آنها با یکدیگر است، مسکن بدون آب و برق و فاضلاب کامل نمیشود، توسعه جمعیت پردیسان بدون حملونقل مناسب با دشواری روبهرو خواهد بود و توسعه اقتصادی نیز به راه، انرژی و زیرساخت نیاز دارد.
از این منظر، مسیر پیش روی قم تنها تکمیل چند پروژه عمرانی نیست، بلکه ایجاد شبکهای از زیرساختهای بههمپیوسته برای شهری است که جمعیت آن در حال افزایش است و نیازهای تازهای در حوزه سکونت، حملونقل، خدمات، انرژی و محیط زیست دارد.
اکنون مهمترین مطالبه از مجموعه مدیریت استان، حفظ همین شتاب، تأمین بهموقع منابع و جلوگیری از بازگشت پروژههای مهم به چرخه طولانی بلاتکلیفی است؛ چرا که ارزش واقعی این طرحها زمانی آشکار میشود که اعتبار و عملیات اجرایی آنها به نتیجه نهایی برسد و آثار آن در زندگی روزمره مردم قم دیده شود.
تشریح آخرین وضعیت طرحهای مهم عمرانی و زیرساختی استان از زبان استاندار قم
اکبر بهنام جو استاندار قم، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت طرحهای مهم عمرانی و زیرساختی استان، از پیگیری برای تسریع در اجرای پروژههای مترو، فرودگاه، فاضلاب و راههای مواصلاتی خبر داد و گفت: تلاش میکنیم طرحهای نیمهتمام و بلاتکلیف با تصمیمگیری کارشناسی و همراهی مردم، نمایندگان و دستگاههای اجرایی هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
وی اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبیین خدمات دولت به مردم است و امیدواریم این ایام برای مردم عزیز کشورمان همراه با خیر و برکت باشد.
وی با اشاره به حضور معاون اجرایی رئیسجمهور در استان قم در نخستین روز هفته دولت افزود: حضور مسئولان ملی در استانها علاوه بر افتتاح و بررسی پروژههای مهم، فرصتی برای ارزیابی روند اجرای طرحها و بررسی میزان پیشرفت برنامههایی است که در سال گذشته مورد توجه قرار گرفتهاند.
استاندار قم ادامه داد: گزارشهای ارائه شده درباره عملکرد استان نشان میدهد در بسیاری از ردیفها میزان پیشرفت و جذب منابع از سطح پیشبینی شده عبور کرده و قم در برخی شاخصها عملکرد قابل قبولی داشته است و تلاش میکنیم اعتبارات مورد نیاز پروژهها به طور کامل تأمین شود تا طرحهای مهم استان به مرحله بهرهبرداری برسند.
بهنامجو بر تسریع در اجرای مترو و فرودگاه تأکید کرد
وی با اشاره به پروژه فرودگاه قم گفت: این طرح یکی از پروژههای مهم استان است و موضوع آن هفته آینده در شورای اقتصاد مطرح خواهد شد و امیدواریم با تعیین تکلیف مسیر اجرایی، روند عملیاتی پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.
بهنامجو با اشاره به طرحهای بزرگ حملونقل شهری قم اظهار کرد: پروژه مترو از جمله طرحهایی است که باید با جدیت بیشتری دنبال شود و در بخش نخست، مسیر از جاده جعفریه به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) در حال پیگیری است و پس از آن، ادامه مسیر به سمت مسجد مقدس جمکران مورد توجه قرار گرفته است و تلاش ما این است که با هماهنگی بیشتر، زمان اجرای پروژه کاهش پیدا کند.
استاندار قم ادامه داد: بر اساس روند معمول، اجرای بخشهای مختلف این پروژه زمانبر خواهد بود اما با افزایش هماهنگیها و تقویت همکاری میان دستگاههای مسئول میتوان امیدوار بود بخشی از اهداف پروژه زودتر از زمانبندی معمول محقق شود و موضوع بهرهبرداری از مسیرهای اولویتدار با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی درباره مسیر مترو به سمت پردیسان گفت: برای پیشبرد این بخش، نزدیک به ۲۰۰ هکتار زمین برای استقرار کارگاه و فعالیتهای اجرایی اختصاص داده شده و این محدوده در مقابل مجموعههای مسکونی قرار دارد و فرآیند انعقاد قرارداد با پیمانکاران نیز در حال انجام است.
چهار گزینه برای تعیین تکلیف مونوریل بررسی میشود
بهنامجو بیان کرد: درباره ادامه نحوه اجرای مونوریل نیز مطالعاتی در حال انجام است و چهار گزینه مختلف در دست بررسی قرار دارد که هر کدام از نظر هزینه، کاربری و امکان ادامه مسیر ارزیابی میشوند.
وی افزود: یکی از گزینهها جمعآوری وضعیت موجود و بررسی هزینههای آن است و گزینه دیگر تغییر کاربری مسیر را دنبال میکند و در گزینه سوم ادامه مسیر به شکل فعلی به سمت پردیسان مورد بررسی قرار گرفته و گزینه چهارم نیز ترکیبی از بخش ساخته شده و تبدیل ادامه مسیر به مترو است.
استاندار قم گفت: گروه مطالعاتی در حال استخراج ابعاد مالی و اجرایی هر چهار گزینه است و تأکید کردهام مطالعات با سرعت بیشتری به پایان برسد تا حداکثر ظرف دو ماه بتوانیم نتایج را دریافت کنیم.
وی ادامه داد: پس از آماده شدن نتایج، موضوع را با مردم در میان خواهیم گذاشت و ازصاحبنظران، نمایندگان مردم، مدیریت شهری، دانشگاهیان و سایر کارشناسان دعوت میکنیم دیدگاههای خود را درباره گزینههای موجود مطرح کنند تا تصمیمی کارشناسی، عقلایی و مورد اجماع اتخاذ شود.
بهنامجو با تأکید بر ضرورت خروج این پروژه از وضعیت بلاتکلیف اظهار کرد: برای مردم مهم است که بدانند سرنوشت این طرح چه خواهد شد و هدف ما این است که با مشارکت مجموعههای مرتبط و استفاده از نظر کارشناسان، مسیر نهایی مشخص و پروژه از حالت بلاتکلیفی خارج شود.
نیازهای استان را بر اساس شاخصها بررسی میکنیم
استاندار قم گفت: برای حل مسائل عمومی، نیازهای استان در بخشهای مختلف احصا شده تا مشخص شود قم در هر شاخص چه جایگاهی در کشور دارد و در کدام حوزهها نیازمند تلاش و سرمایهگذاری بیشتری هستیم.
وی افزود: پس از شناسایی این نیازها، تلاش میکنیم امکانات مورد نیاز را در مناطق مختلف و به ویژه محلاتی که با کمبود مواجه هستند، توسعه دهیم تا خدمات متناسب با نیاز واقعی مردم توزیع شود.
بهنامجو با اشاره به توسعه امکانات ورزشی بانوان اظهار کرد: کمبود فضاهای ورزشی برای بانوان از جمله مسائل مهمی است که در استان مطرح شده و ورزشگاه تختی نیز سالها با مشکلاتی مواجه بود و روند احیای آن با پیگیریهای انجام شده آغاز شده است.
وی ادامه داد: یکی از خیران برای اجرای عدم اشراف این مجموعه از بیرون، حدود ۲۵ میلیارد تومان هزینه میکند و عملیات اجرایی آن نیز آغاز شده و پیمانکار در حال فعالیت است و تلاش میکنیم این پروژه در مدت حدود دو ماه به پایان برسد.
استاندار قم همچنین از برنامهریزی برای توسعه خدمات فرهنگی در پردیسان خبر داد و گفت: با توجه به نیاز جمعیتی این منطقه، فضای مناسبی برای توسعه خدمات کتابخانهای در نظر گرفته شده و مدیرکل کتابخانههای عمومی استان نیز موضوع را پیگیری میکند تا این نیاز فرهنگی پاسخ داده شود.
ماندگاری جمعیت روستایی را تقویت میکنیم
بهنامجو با اشاره به اهمیت توسعه روستاها و بخشهای استان اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در مناطق روستایی و بخشها، فراهم کردن شرایطی است که مردم و به ویژه جوانان بتوانند در محل زندگی خود باقی بمانند و برای آینده خود در همان منطقه برنامهریزی کنند.
وی افزود: در دو سال گذشته، درخواستهای متعددی از روستاها برای افزایش محدودههای مسکونی مطرح شده و با همکاری شوراهای روستا و فرمانداریها، این موضوع در برخی مناطق انجام شده و در مناطق دیگر نیز در حال پیگیری است.
استاندار قم ادامه داد: فراهم کردن امکان ساخت مسکن برای جوانانی که در روستاها و مناطق کمتر برخوردار زندگی میکنند میتواند به ماندگاری جمعیت کمک کند و در کنار آن، تأمین خدمات زیربنایی از جمله آب و برق نیز اهمیت زیادی دارد.
وی با اشاره به وضعیت آب روستایی گفت: در مجموع وضعیت قم در مقایسه با بسیاری از مناطق کشور مناسب است اما در برخی نقاط با کمبودهایی مواجه هستیم که باید برای رفع آنها برنامهریزی و اقدام شود.
بهنامجو درباره ظرفیتهای اقتصادی کهک نیز اظهار کرد: این منطقه به عنوان یکی از مراکز شناخته شده در حوزه پوشاک مطرح است و تلاش کردهایم زمینه ایجاد یک مجموعه متمرکز برای فعالیت این صنف فراهم شود تا فعالیتها سامان بیشتری پیدا کند.
اختیار شهرستانها را بیشتر میکنیم
وی افزود: در ابتدا قرار بود شهرداری در اجرای این طرح مشارکت داشته باشد اما این مسیر به نتیجه نرسید و اکنون فرآیند دیگری برای اجرای پروژه در حال پیگیری است و با تحقق آن، امنیت و ساماندهی فعالیتها نیز ارتقا خواهد یافت.
استاندار قم همچنین بر توسعه امکانات تفریحی و گردشگری در مناطق خوشآبوهوای استان تأکید کرد و گفت: برای استفاده بیشتر دانشآموزان از ظرفیتهای طبیعی و تفریحی استان، مذاکراتی با مجموعههای مرتبط انجام شده است.
وی ادامه داد: با پیگیری انجام شده و هماهنگی با مسئولان مربوط، مقرر شده بخشی از ظرفیت اردوگاهی برای استفاده دانشآموزان اختصاص یابد تا دانشآموزانی که به دلیل محدودیت امکانات کمتر امکان استفاده از چنین فضاهایی را دارند، بتوانند از محیطی مناسب برای اردو و نشاط بهرهمند شوند.
بهنامجو اظهار کرد: این ظرفیتها میتواند در کنار توسعه گردشگری، به رونق اقتصادی مناطق، افزایش خدمات و تقویت زیرساختهای مورد نیاز نیز کمک کند و باید برای فعال کردن چنین ظرفیتهایی در سطح استان برنامه داشته باشیم.
وی با اشاره به ضرورت تمرکززدایی از خدمات اداری گفت: یکی از برنامههای ما افزایش اختیارات شهرستانها و بخشهاست تا مردم برای دریافت خدمات و پیگیری امور، کمتر ناچار به مراجعه به مرکز استان باشند.
استاندار قم افزود: در بخش جعفریه نیز مجتمع اداری در هفته دولت به صورت رسمی فعال خواهد شد و تعدادی از دستگاههای اجرایی استان در این مجموعه مستقر شدهاند تا خدمات بیشتری در همان منطقه ارائه شود و مردم برای انجام امور اداری خود مجبور به طی مسیرهای طولانی نباشند.
پروژههای مسکن و فاضلاب با شتاب دنبال میشوند
بهنامجو با اشاره به پروژههای افتتاح شده در جریان سفر معاون اجرایی رئیسجمهور به قم گفت: یکی از مهمترین حوزههای مورد توجه استان، بخش مسکن است و قم در این زمینه جایگاه نخست را در کشور دارد.
وی افزود: در اجرای پروژههای مسکن، دستگاههای مختلف از جمله مجموعههای خدماترسان آب، برق، گاز، مخابرات و شبکه بانکی همکاری دارند و این هماهنگی موجب شده روند اجرای پروژههای بزرگ مسکونی با سرعت بیشتری دنبال شود.
استاندار قم ادامه داد: حدود چهار هزار واحد مسکونی در قالب پروژههای مختلف در این مرحله به بهرهبرداری رسیده و حدود ۱۲ هزار واحد نیز تا این مرحله آماده شده است که روند واگذاری و بهرهبرداری آنها دنبال خواهد شد.
وی درباره طرحهای فاضلاب نیز اظهار کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون حدود ۵۰۰ هزار نفر در استان تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار گرفتهاند و برای پوشش حدود ۴۲۰ هزار نفر دیگر نیز پروژهای از سال گذشته آغاز شده که امیدواریم سال آینده به پایان برسد.
بهنامجو گفت: اجرای این پروژهها با همکاری دستگاههای اجرایی، نمایندگان و مجموعههای مختلف استان دنبال شده و روند پیشرفت آنها با شتاب مناسبی ادامه دارد.
راههای قم در مسیر یک جهش قرار گرفتهاند
استاندار قم با اشاره به طرحهای راهسازی استان اظهار کرد: پروژههای مرتبط با محور شهید سلیمانی و جاده قدیم تهران از جمله طرحهای مهم حوزه راه هستند و در این بخش نیز افزایش منابع و سرعت اجرای پروژهها دنبال میشود.
وی افزود: توسعه راهها برای ارتباطات استان اهمیت زیادی دارد و تلاش میکنیم با تأمین منابع و هماهنگی میان دستگاههای مسئول، شاهد جهش بیشتری در اجرای طرحهای این حوزه باشیم.
بهنامجو با اشاره به بخش صنعت و فناوری گفت: ورود فناوریهای نوین از جمله رباتیک میتواند موجب افزایش دقت، ظرافت و استاندارد تولید شود و استفاده از دانش هوشمند این امکان را فراهم میکند که با نیروی انسانی کمتر، بهرهوری و کیفیت افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: قم ظرفیت مناسبی برای فعالیت در حوزه رباتیک دارد و میتوان از این ظرفیت برای تأمین بخشی از قطعات و نیازهای صنایع استفاده کرد و زمینه توسعه فعالیتهای دانشبنیان را نیز گسترش داد.
استاندار قم با تأکید بر نقش مردم در پیشبرد طرحهای توسعهای اظهار کرد: همراهی مردم در حوزههایی مانند مصرف آب و برق و سایر مسائل زیرساختی اهمیت زیادی دارد و هر اندازه این همکاری بیشتر باشد، دستگاههای اجرایی نیز با توان بیشتری میتوانند خدمات مورد نیاز جامعه را ارائه کنند.
بهنامجو با اشاره به نقش خیران در اجرای طرحهای استان گفت: مشارکت مردم در حل مسائل عمومی ظرفیت بسیار ارزشمندی است و در روزهای اخیر نیز نمونههای متعددی از حضور خیران در پروژههای ورزشی و آموزشی مشاهده شده است.
وی افزود: در جریان افتتاح یکی از مدارس، خیران و سرمایهگذاران برای اجرای طرح هنرستان والفجر تعهدی حدود ۳۵۰ میلیارد تومان داشتهاند و عملیات اجرایی آن نیز آغاز شده است و این میزان مشارکت نشان میدهد ظرفیت مردمی قم برای همراهی با طرحهای توسعهای بسیار بالاست.
استاندار قم ادامه داد: از مردم و خیرانی که برای توسعه استان و کمک به هماستانیهای خود وارد میدان میشوند قدردانی میکنم و این روحیه مشارکت اجتماعی میتواند بخش قابل توجهی از نیازهای استان را برطرف کند.
شتاب توسعه نیروگاههای خورشیدی در قم
وی همچنین به توسعه نیروگاههای خورشیدی در قم اشاره کرد و گفت: بیان کرد: شتاب توسعه نیروگاههای خورشیدی در قم قابل توجه بوده و در مقایسه با دو سال گذشته رشد چشمگیری داشته است و علاوه بر نیروگاههای خورشیدی، طرحهایی در زمینه نیروگاههای ترکیبی نیز در حال پیگیری است و برای برخی از آنها مجوزهای لازم صادر شده است.
وی افزود: توسعه نیروگاههای خورشیدی در مدارس نیز دنبال میشود که علاوه بر کمک به تأمین انرژی، میتواند برای مدارس درآمد ایجاد کند و این طرح در بخشهای مختلف از جمله مجموعههای پیرامون حرم مطهر نیز در حال اجراست.
استاندار قم در پایان گفت: طرح استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی در واحدهای مسکونی نیز در حال پیگیری است و با توجه به تسهیلات در نظر گرفته شده، بخشی از هزینه اجرای این طرحها از طریق تسهیلات تأمین میشود و هدف این است که خانوارها در زمان قطعی برق نیز از ظرفیت تولید برق خورشیدی خود بهرهمند شوند.
نظر شما