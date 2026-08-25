به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی در جریان سفر به شهرستان خاتم از بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی ۸۰ مگاواتی با سرمایه‌گذاری ۲۶ میلیون دلار خبر داد و گفت: این پروژه در آینده به ۱۲۰ مگاوات خواهد رسید.

استاندار یزد با اشاره به ظرفیت‌های استان برای تولید انرژی خورشیدی اظهار کرد: در راستای رفع ناترازی برق و طبق برنامه ریزی انجام شده ۱۰ درصد نیروگاه های خورشیدی کشور معادل ۳۰۰۰ مگاوات تا پایان دولت در استان احداث خواهد شد.

وی همچنین از یزد به عنوان استان پیشتاز در حوزه انرژی خورشیدی در کشور نام برد و تصریح کرد: تاکنون حدود ۶۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی در استان وارد مدار شده که تا پایان سال به هزار مگاوات خواهد رسید.

بابایی از اجرای طرح توسعه بیمارستان آیت‌الله خاتمی هرات با ۹۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار و نیز پیگیری جهت اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲۳ برای پروژه‌های درمانی شهرستان خاتم خبر داد.

عالی‌ترین مقام اجرایی استان یزد در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: طرح‌ توسعه کشت گلخانه‌ای در راستای کاهش مصرف حامل های انرژی به ارتقا سطح بهره‌وری در دستور کار قرار گرفت.