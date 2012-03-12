28کیلوگرم مواد مخدر در جهرم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یوسف ملک زاده توضیح داد: در راستای طرح تشدید مقابله با توزیع کنندگان و فروشندگان مواد مخدر، ماموران انتظامی جهرم پس از اینکه مطلع شدند دو دستگاه خودرو پژو 405 قصد انتقال محموله مواد مخدر در محور لار - جهرم را دارند، شناسایی و توقف خودرو را در دستور کار خود قرار دادند.

وی با اشاره به اینکه ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام ایست و بازرسی دو خودروی مورد نظر را مشاهده و پس از طی مسافتی تعقیب و گریز هر دو خودرو را متوقف و مقدار 19 کیلومواد مخدر از نوع تریاک از آنان کشف کردند، بیان کرد: در این رابطه سه نفر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم همچنین از دستگیری یک قاچاقچی با کشف مقدار 9 کیلو و 540 گرم تریاک در اطراف جهرم خبر داد.

سرهنگ ملک زاده افزود: در عملیات دیگری ماموران پلیس مبارزه با مود مخدر هنگام ایست و بازرسی در محور لار - جهرم به یک دستگاه پژو 405 مظنون و راننده آن بدون توجه به دستور ایست پلیس و با توجه به تاریکی شب اقدام به فرار کرد.

وی تصریح کرد: با تلاش ماموران راننده و سرنشین خودرو به نامهای "الف-ز" و "ع-ز" دستگیر و در بازرسی از خودرو آنان مقدار 9 کیلو و 540 گرم تریاک کشف شد.

کشف سلاح غیر مجاز در بوانات

ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان بوانات مطلع شدند فردی به نام "ک-خ" اقدام به نگهداری سلاح غیر مجاز و شکار غیر مجاز می کند.

ماموران با هماهنگی مقام قضایی از منزل وی بازرسی و در نتیجه دو قبضه اسلحه کمری به همراه مهمات مربوطه، یک قبضه اسلحه شکاری و تعداد 187 تیر فشنگ اسلحه جنگی و شکاری، یک تور پرنده گیری، یک قطعه پوست خشک شده صورت گرگ و... کشف و متهم نیز توسط ماموران دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.