عذرخواهی مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ از باشگاه نفت

منصور قنبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد خبر تغییر زمان دیدار تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: اعتراض ما به تغییر زمان بازی، تنها به خاطر بی‌احترامی به باشگاه نفت بود، نه اینکه با این تغییر مخالف باشیم. شاید این مسئله به نفع ما باشد زیرا استراحت بیشتری از پرسپولیس‌ها داشتیم اما تحمل این بی‌احترامی‌ها برای‌مان سخت بود.

وی با بیان اینکه اقدام اولیه مسئولان فدراسیون بیانگر آن بود که برخی از تیم‌ها نسبت به تیم‌های مطرح، شهروند درجه دو و سه محسوب می‌شوند و خاطرنشان کرد: عصر دیروز کفاشیان و مسئولان سازمان لیگ با من تماس گرفتند و از این اتفاق عذرخواهی کردند و به همین دلیل ما هم تصمیم گرفتیم برابر پرسپولیس به میدان برویم.

مدیرعامل باشگاه نفت تهران افزود: اینکه مدیرعامل پرسپولیس نامه‌ای می‌نویسد و روی نامه آنها تصمیم گیری می‌کنند، بدون اینکه تیم میزبان را مطلع کرده و آن را در جریان بگذارند، یک بی‌احترامی بزرگ بود. اگر ابتدا این مسئله با ما گفته می‌شد، به خاطر کمک به پرسپولیس آنها را قبول می‌کردیم اما اقدام آنها نهایت بی‌احترامی و تبعیض است که شائبه جانبداری بوجود می‌‌آید.

وی با تاکید بر اینکه برنامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از 6 ماه قبل مشخص بود و چیزی نبوده که دیروز یا امروز اعلام شده باشد و بخواهند زمان بازی را ناگهانی تغییر کند، ادامه داد: تصمیم مسئولان ظلمی بزرگ به باشگاه نفت بود، تیمی که در این فصل بازیکنان جوان بسیاری را به فوتبال ایران معرفی کرده و 6 نفر آنها هم به اردوی تیم زیر 22 سال دعوت شده‌اند.

قنبرزاده با اشاره به اینکه وقتی حق تیمی مانند تراکتورسازی خورده می‌شود مسئولان استان و حتی نمایندگان مجلس تبریز یا آذربایجان شرقی با تمام توان برای احقاق حق آن دفاع می‌کنند اما در استان تهران چنین خبرهایی نیست، تاکید کرد: تیم نفت و صبای قم مظلوم‌ترین تیم‌های لیگ بوده‌اند و به نوعی سر ما را بریده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه در نیم فصل دوم به عناوین مختلف به تیم نفت ضربه زده شده، افزود: در این هفته‌ها در 4-5 بازی طبق نظر کارشناسان با مشکلات داوری مواجه شدیم اما جوسازی نکرده و اعتراض خود را به صورت مکتوب و محترمانه به سازمان لیگ اعلام کردیم.

مدیرعامل باشگاه نفت تهران در پایان گفت: در این مدت چوب حجب و حیا خود را خورده‌ایم ولی از امروز مانند اکثر باشگاه‌‌ها پس از هر اتفاقی، آن را بزرگ می‌کنیم زیرا اتفاق اخیر نشان می‌دهد احترام‌های ما به چالش‌ها و غوغا سالاری‌ها به ضررمان تمام شد و انجام مراوداتمان در سایه اخلاقمداری، به بی‌زبانی‌ مان تعبیر می‌شود و نتیجه معکوس داده است.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت تهران قرار بود روز شنبه 27 اسفندماه برگزار شود که با موافقت سازمان لیگ برتر به روز جمعه 26 اسفندماه تغییر زمان یافت.