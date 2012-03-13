برپایی نمایشگاه "سفره هفت سین" در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه، نمایشگاه "سفره هفت سین" در مجتمع شهید آوینی کرمانشاه برپا شد.

در این نمایشگاه بسیاری از هنرمندان و هنرجویان و مربیان فنی و حرفه ای استان کرمانشاه هنر خود را به معرض دید عموم می گذارند.

در این نمایشگاه، سفره های هفت سین، با طرح ها و خلاقیتهای خاصی توسط این هنرمندان چیده شده است که توجه هر ببینده ای را به خود جلب می کند.

این نمایشگاه از امروز تا 27 اسفندماه برای بازدید عموم برپا است.

در این نمایشگاه 30 سفره هفت سین وجود دارد که شهروندان می توانند بنابر سلیقه خود، از این نمایشگاه خرید کنند.

از نکات جالب توجه در این نمایشگاه، این است که هنرمندان برای تزیین سفره های هفت سین خود، از مواد اولیه خانگی استفاده کرده اند.

براساس این گزارش، مردم استان کرمانشاه به دلیل تنوع فرهنگی بالا، در سفره آرایی هفت سین، جایگاه ویژه ای در کشور دارند.