457 پروژه بسیج سازندگی در خراسان جنوبی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم اولیایی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد پشتیبانی طرح هجرت 3 استان اظهارداشت: سال گذشته 230 پروژه زود بازده و کوچک توسط گروه های جهادی در استان اجرا د.

وی مجموع اعتبارات هزینه شده سال گذشته در این راستا را 30 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم در سال جاری بیش از 80 میلیارد ریال بوده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: بسیج سازندگی استان امسال به لحاظ کمی و کیفی رتبه نخست کشور را کسب کرده است..

اولیایی افزود: مجموع اقدامات صورت گرفته از ابتدای آغاز طرح هجرت 3 در این استان نیز، موجب کسب رتبه پنجم کشور شده است.

وی گفت: این موفقیتها بیانگر تعامل و همکاری تنگاتنگ دستگاه های اجرایی استان با بسیج سازندگی است.

اولیایی با بیان اینکه پارسال 230 پروژه زود بازده و کوچک در این استان به پایان رسید، افزود: این رقم امسال به وی بیان کرد: در سال جاری تعداد گروههای جهادی از 37 به 198 گروه ارتقاء یافت.

وی با بیان اینکه سال گذشته780 هزار نفر روز در طرح هجرت شرکت داشتند، تصریح کرد: این رقم تنها در 9 ماه اول امسال به 650 هزار نفر روز رسید.

وی ادامه داد: تعهد ما تا این مدت، تنها 600 هزار نفر روز بود که پیش بینی می شود تا پایان سال رقم فوق به 850 هزار نفر روز برسد.

این مسئول همچنین از کلیه دستگاه های اجرایی استان خواست هر چه سریع تر لیست پروژه هاییکه با همکاری بسیج سازندگی قابل اجرا است را، به کمیته برنامه ریزی شهرستان خود تحویل تا برنامه ریزی در خصوص بودجه مورد نیاز صورت گیرد.

اولیایی اضافه کرد: مسئولان دستگاه ها نباید به صرف حضور موفقیت آمیز بسیج سازندگی از انجام وظایف خود شانه خالی کنند و بهانه هایی چون کمبود اعتبارات را، بهانه معطل نگه داشتن پروژه های عمرانی بکنند زیرا اساس این طرح انجام کارهای بزرگ با حداقل امکانات و اعتبارات است.