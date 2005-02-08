گزيده اي از " گلستان سعدي " براي نوجوانان منتشر مي شود





به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، در تازه ترين كتاب دكتر حسن ذوالفقاري ، در وهله ي اول معرفي بهتر گلستان گرانسنگ سعدي شيرازي مورد توجه قرار گرفته است . گرد آورنده تلاش كرده است تا به واسطه ي بازگويي حكايت هايي از شاعر و اديب شيرين سخن شيراز ، نگاه سعدي را به مسائل و موضوعات مختلف زندگي ، براي مخاطب نوجوان امروز به تصوير بكشد .





كتاب " هشت بهشت " كه به زودي توسط انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان منتشر مي شود ، حكايات گلستان را از نظر محتوا و درونمايه مورد بررسي قرار داده و نحوه ي استفاده ي سعدي را از آرايه هاي ادبي تشريح مي كند .











به گفته ي دكتر حسن ذوالفقاري ، نگاه سعدي در گلستان به مسائلي مانند " پيري " ، " سكوت " ، " تربيت " ، " نيكي و شفقت " و ... نگاهي جامع و از سر تدبر است ، اما متاسفانه شعر و انديشه ي اغلب قدماي فرهنگ و ادب ايران ، همچون " سعدي " ، كمترتوسط پژوهشگران و نسل هاي جديد ادبيات ، تجزيه و تحليل شده است .