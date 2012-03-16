5000 طرح کشاورزی در کردستان برای دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم حسن ن‍ژاد شامگاه پنج شنبه در جلسه کارگروه کشاورزی استان کردستان بیان کرد: در بخش کشاورزی استان به متقاضیان این طرح ها تسهیلات با سرانه 30 میلیون تومان پرداخت می شود و انتظار می رود که بانک همکار بهتری با متقاضیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی داشته باشند.

وی بیان کرد: سهم استان کردستان در پرداخت تسهیلات بانکی به طرح های کشاورزی در سال جاری 240 میلیارد تومان با بازپرداخت بهره هفت درصد به بانک ها بوده است که با توجه به ظرفیت های قابل توجه این بخش انتظار می رود این رقم در سال آینده با افزایش بیشتری مواجه شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان کردستان با بیان اینکه در حال حاضر استان کردستان در مجموع 168 میلیارد تومان طرح کشاورزی بدون مشکل و در دست اقدام وجود دارد، افزود: شرایط برخورداری از تسهیلات بانکی، عدم دریافت زمین از بخش دولتی و بدهکار نبودن به بانک از جمله ویژگی های افراد سرمایه گذار در این بخش به شمار می رود.

حسن نژاد شناسایی مناطق مستعد در توانایی و افزایش بازدهی بخش کشاورزی در استان کردستان را لازم دانست و بیان کرد: موضوع وجود آب در اراضی مهم و ایجاد منابع جدید آبی و تصفیه خانه آب برای افزایش تولید و توسعه بخش کشاورزی در این استان یک امر لازم و ضروری است.

وی با بیان اینکه وجود رودخانه های متعدد در کردستان مشکلات آبی این استان را در مقابل دیگر استان ها تقلیل داده است، اظهار داشت: اختیار تام فرمانداران در شناسایی نقاط مستعد برای انجام طرح ها و معرفی پروژه مناسب برای توسعه و تقویت بخش کشاورزی را تسهیل و سرعت می دهد.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان کردستان با بیان اینکه کردستان زیرساخت لازم برای توسعه بخش کشاورزی را به صورت کامب در اختیار دارد، افزود: 12 هکتار از اراضی بیجار امکان توسعه بخش کشاورزی را دارا هستند و در سنندج در حال حاضر پنچ طرح کشاورزی در دست اجراست.

حسن نژاد انجام و بهره برداری از کارهای و پروژه های نیمه تمام را در اولویت برنامه های بخش کشاورزی دانست و بیان کرد: انتظار می رود که کلیه مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان به ویژه بانک های عامل در راستای رفع مشکلات اجرای طرح های بخش کشاورزی مشارکت فعالانه ای داشته باشند.