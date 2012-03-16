سنتهای پسندیده نوروز پررنگ شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نماز جمعه یزد اظهار داشت: صله ارحام، دیدار با بزرگان و اقوام و خویشان، نظافت و ... از سنتهای پسندیده در ایام نوروز است.

وی افزود: برخی سنتهای غلط نیز در مراسم عید نوروز وارد شده که از آن جمله می توان به زیاده روی در خوردن، خرید کردن و ... همچنین تجملات و هزینه های غیر ضروری اشاره کرد که این سنت ها باید از زندگی مردم برچیده شود.

ناصری همچنین با اشاره به 10 فروردین ماه سالروز قیام انقلابی مردم یزد، یاد و خاطره شهدای دهم فروردین یزد را گرامی داشت.

وی همچنین سالروز درگذشت سید احمد خمینی را گرامی داشت و از وی به عنوان امین ترین فرد نزد امام خمینی (ره) یاد کرد.

ناصری افزود: احمد آقا یک مومن و یک دور اندیش انقلابی بود و در هر کلام و عملی با امام (ره) مشورت می کرد و هرگز امام را تنها نگذاشت.

وی ادامه داد: حاج احمد در همه موارد دقیق و دلسوز بود و هرگز فکر و ذهنش از امام(ره) دور نشد و به واقع مشاوری صدیق برای امام خمینی (ره) بود.

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: به مسئولان تذکر می دهم که فرمایشات رهبری را فراموش نکنند و وحدت در مقابل دشمن و برای ساماندهی امور مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی با اشاره به برخی مشکلات در جامعه از جمله اشتغال، گرانی ها و ... تاکید کرد: رفع این مشکلات کار دولت به تنهایی نیست و همه باید با هم برای رفع این مشکلات متحد شوند.

ناصری همچنین با اشاره به تقدیری که در روزهای پایانی سال از رتبه های اول کنکور در یزد صورت گرفت، افزود: یزد هجدهمین سال برتری در کنکور سراسری را نیز به جشن نشست که این برتری حاصل تلاش دانش آموزان و دلسوزی والدین و معلمان بوده است.

وی اظهار امیدواری کرد: یزد بتواند به عنوان الگویی خوب در زمینه علم و دانش، اخلاق، دینداری، سخت کوشی و قناعت برای مردم کشور الگو شود.