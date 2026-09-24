هیوا افضلی به فینال کانو ۲۰۰ متر زنان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هیوا افضلی نماینده ایران در کانو یکنفره ۲۰۰ متر زنان بازیهای آسیایی ناگویا با کسب رتبه نخست در مرحله نیمهنهایی، راهی فینال شد.
افضلی در مرحله نیمهنهایی با ثبت زمان ۴۹.۴۲۷ ثانیه در جایگاه نخست قرار گرفت و با اقتدار به فینال این ماده صعود کرد.
پس از افضلی، نمایندگان کره شمالی، ژاپن و هند به ترتیب در ردههای دوم تا چهارم قرار گرفتند.
فینال کانو یکنفره ۲۰۰ متر زنان امروز برگزار خواهد شد
هیوا افضلی در مرحله نیمه نهایی رقابت های کانو یک نفره ۲۰۰ متر زنان جایگاه نخست را کسب کرد و به فینال رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، هیوا افضلی نماینده ایران در کانو یکنفره ۲۰۰ متر زنان بازیهای آسیایی ناگویا با کسب رتبه نخست در مرحله نیمهنهایی، راهی فینال شد.
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