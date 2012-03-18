آلیس مونرو با «دورنمای کاسل راک» به ایران آمد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مجموعه داستان‌های «دورنمای کاسل راک»، «چهره»، «حفره‌های عمیق» و «بُعد» آورده شده است.

در این مجموعه مونرو سعی کرده است با واقع‌گرایی خاص خود بار دیگر خواننده را مجاب ‌کند که حق با اوست و داستان‌هایش بر پایه حقیقت شکل گرفته‌اند.

داستان اصلی این مجموعه که عنوان کتاب هم از آن گرفته شده است، روایت‌ سفر فردی به همراه خانواده‌اش به کشور کانادا است. در بخشی از این داستان «جیمز» شخصیت اول داستان، فرزند 10 ساله خود را به بالای قلعه‌ای می‌برد تا نگاهی به دورنمای کشور آمریکا و در واقع، به رویاهای از دست رفته پدرش، بیندازد.

آلیس مونرو متولد دهم جولای 1931 داستان کوتاه‌نویس کانادایی است که جایزه بوکر را در سال 2009 به خاطر یک عمر فعالیت ادبی به خود اختصاص داد.

او که بارها جوایز ادبی مهم کانادا را از آن خود کرده است، به عنوان یکی از بهترین داستان‌نویسان جهان شناخته شده و همواره از او به عنوان یکی از بخت‌های محتمل دریافت جایزه نوبل ادبیات نام می‌برند. داستان‌های مونرو بر وضعیت و روابط انسانی از منظر زندگی روزمره تمرکز دارد.

این کتاب مقدمه‌ای به قلم مترجم دارد که در آن اشاره می‌کند این 5 داستان از سری داستان‌هایی است که در مجله اینترنتی نیویورکر به چاپ رسیده است در حالی که در کتاب تنها 4 داستان آمده و این نشان می‌دهد که یکی از داستان‌ها در مسیر ممیزی وزارت ارشاد حذف شده است.

مجموعه «دورنمای کاسل راک» اثر آلیس مونرو با ترجمه زهرا نی‌چین، در 168 صفحه، شمارگان 1100 نسخه و قیمت 4400 تومان توسط انتشارات افراز منتشر ‌شده است.