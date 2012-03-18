ایستگاه حامیان سفر ایمن در گرگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علی اصغر مهری ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه این ایستگاه گفت: این ایستگاه همزمان با 40 ایستگاه در 31 استان کشور امروز افتتاح شده است.

وی هدف از راه اندازی این ایستگاه را ارائه پیام های آموزشی و ترافیکی به رانندگان و مسافران نوروزی و برپایی نمایشگاه تصاویر تکان دهنده و عبرت آمیز از تصادفات جاده ای که حاصل لحظه ای بی احتیاطی و تخلف در قوانین و مقررات بوده است عنوان کرد و گفت: در این ایستگاه همچنین امکان اقامه نماز در محیطی امن و پاکیزه فراهم شده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان گلستان در ادامه از کاهش 11 درصدی وقوع تصادفات در سطح جاده ای استان طی سال 90 خبر داد و افزود: در این مدت تصادفات فوتی 12 درصد و تصادفات جرحی پنج در صد کاهش داشته است.



این مجموعه در جاده کمربندی، خیابان جهاد مرکزی، شهرک مولوی، مولوی 3 واقع شده است.