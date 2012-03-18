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۲۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۵

هوای اولین روز سال 91 مازنیها صاف است

هوای اولین روز سال 91 مازنیها صاف است

ساری - خبرگزاری مهر: هواشناسی مازندران وضعیت هوای مازندران در روز عید نوروز را صاف تا نیمه ابری همراه با افزایش نسبی دما پیش‌بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آخرین نقشه‌های دریافت، هواشناسی، وضعیت جوی مازندران از روز یکشنبه 28 اسفند 90 تا روز جمعه چهار فروردین 91 به این شرح گزارش شده است.

در ساعت پایانی روز یکشنبه از شدت ابر کاسته می شود و دمای هوا با شروع شب کاهش می‌یابد و وضعیت دریای خزر مواج و به تدریج در ساعات پایانی روز با کاهش موج دریا مواجه هستیم.

در این اطلاعیه وضعیت باد به سمت شمال‌شرقی تا غرب و سرعت باد، سه تا 10 متر بر ثانیه اعلام شد.

پیشینه دمای هـوای امروز ساری با یک درجه افزایش نسبت به روز گذشته به شش درجه سـلسیوس و کمینه دمای هوای امشب ساری با چهار درجه کاهش نسبت به شب گذشته به سه درجه سلسیوس زیر صفر می‌رسد.

در این اطلاعیه با پیش ‌بینی وضعیت هوا در روز دوشنبه هوای این روز صاف تا نیمه ابری و همراه با افزایش نسبی دما در بیشتر اوقات روز با این وضعیت مواجه هستیم.
کد مطلب 1562372

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