توزیع بذر برنج پرمحصول رقم گوهر در گیلان آغاز شد

شایگان ادیبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با کشت این رقم می توان از هر هکتار شالیزار هشت تن برنج کیفی برداشت کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه گسترش کشت این رقم گامی مهم در خودکفایی برنج است، اظهارداشت: برنج یک محصول راهبردی و تاثیرگذار در اقتصاد کشور می باشد.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی گیلان افزایش 35 درصدی عملکرد نسبت به ارقام بومی، مقاوم بودن به ورس یا خوابیدگی، کیفیت خوب نسبت به ارقام پرمحصول معرفی شده قبلی در استان را از ویژگی های مهم این رقم ذکر کرد.

وی در ادامه از کشاورزان گیلانی خواست تا بیستم فروردین ماه جاری به مراکز جهاد کشاورزی سراسر استان مراجعه و نسبت به دریافت حواله و بذر اقدام کنند.

ادیبی یادآورشد: این رقم با یارانه و مساعدت سازمان جهاد کشاورزی استان برای کشاورزان فراهم شده است.

گیلان 238 هزار هکتار شالیزار دارد.