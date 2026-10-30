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۸ آبان ۱۴۰۵، ۹:۱۱

سردهنه‌های کشاورزی چهاردانگه ساماندهی می‌شود

سردهنه‌های کشاورزی چهاردانگه ساماندهی می‌شود

ساری- استاندار مازندران گفت: ۲۵ میلیارد تومان برای ساماندهی سردهنه‌های کشاورزی چهاردانگه اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه پنجشنبه در جلسه بررسی مسائل بخش چهاردانگه با اشاره به ضرورت رسیدگی به مشکلات زیرساختی روستاهای بخش چهاردانگه و منطقه کیاسر، از اختصاص ۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی سردهنه‌های کشاورزی این منطقه خبر داد.

وی اظهار کرد: مطالبات و مشکلات مطرح‌شده در جریان بازدید میدانی باید با جدیت از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری شود و برای رسیدگی به هر یک از موضوعات، زمان‌بندی مشخصی در نظر گرفته شود.

استاندار مازندران با اشاره به وضعیت سردهنه‌های کشاورزی چهاردانگه افزود: بخش عمده‌ای از این سازه‌ها به‌صورت سنتی احداث شده‌اند و به‌دلیل شیب تند مسیر جریان آب، در معرض تخریب قرار دارند.

یونسی رستمی با تأکید بر اهمیت این سازه‌ها در تأمین و هدایت آب مورد نیاز اراضی کشاورزی تصریح کرد: برای ساماندهی و مقاوم‌سازی سردهنه‌های کشاورزی منطقه، ۲۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص می‌یابد تا اقدامات لازم برای بهبود وضعیت این زیرساخت‌ها و کاهش آسیب‌پذیری آن‌ها انجام شود.

وی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مستمر مصوبات و تعیین مهلت مشخص برای اجرای اقدامات تأکید کرد و گفت: مشکلات مناطق کم‌برخوردار باید به‌صورت جدی دنبال شود و دستگاه‌های مسئول در قبال مطالبات مردم پاسخ‌گو باشند.

کد مطلب 6994070

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