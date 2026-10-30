به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه پنجشنبه در جلسه بررسی مسائل بخش چهاردانگه با اشاره به ضرورت رسیدگی به مشکلات زیرساختی روستاهای بخش چهاردانگه و منطقه کیاسر، از اختصاص ۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی سردهنه‌های کشاورزی این منطقه خبر داد.

وی اظهار کرد: مطالبات و مشکلات مطرح‌شده در جریان بازدید میدانی باید با جدیت از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری شود و برای رسیدگی به هر یک از موضوعات، زمان‌بندی مشخصی در نظر گرفته شود.

استاندار مازندران با اشاره به وضعیت سردهنه‌های کشاورزی چهاردانگه افزود: بخش عمده‌ای از این سازه‌ها به‌صورت سنتی احداث شده‌اند و به‌دلیل شیب تند مسیر جریان آب، در معرض تخریب قرار دارند.

یونسی رستمی با تأکید بر اهمیت این سازه‌ها در تأمین و هدایت آب مورد نیاز اراضی کشاورزی تصریح کرد: برای ساماندهی و مقاوم‌سازی سردهنه‌های کشاورزی منطقه، ۲۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص می‌یابد تا اقدامات لازم برای بهبود وضعیت این زیرساخت‌ها و کاهش آسیب‌پذیری آن‌ها انجام شود.

وی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مستمر مصوبات و تعیین مهلت مشخص برای اجرای اقدامات تأکید کرد و گفت: مشکلات مناطق کم‌برخوردار باید به‌صورت جدی دنبال شود و دستگاه‌های مسئول در قبال مطالبات مردم پاسخ‌گو باشند.