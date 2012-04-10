23 بازرس کار وضعیت اشتغال استان مرکزی را بازرسی می کنند

ناصر شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با تاکید بر اینکه این افراد با مراجعه مستقیم به کارگاهها، کارخانجات ، کارگاهها و .را مورد بازرسی قرار می دهند افزود: این بازرسی و با این طول زمانی و شیوه برای انجام نظارت هرچه بیشتر انجام می شود و گزارش این افراد مبنای عمل قرار می گیرد.

وی درصد بیکاری در استان را 9.7درصد اعلام کرد و گفت: این نرخ مربط به سال 89 است و هنوز آمار سال 90اعلام نشده است.

شیخی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا آمار اشتغال اعلام شده از سوی مقامات استان صحت دارد یا نه اظهارداشت: هر سال بین 24 تا 30هزار نفر برای ایجاد اشتغال در استان اضافه می شود و نرخ بیکاری همچنلن ثابت است که می تواند یکی از دلایل صحت این ادعا باشد چراکه اگر این آمار صحت نداشت بایستی نرخ بیکاری هرساله زیادتر می شد اما این نرخ در استان تقریبا ثابت است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با بیان اینکه در سال گذشته تعهد استان ایجاد 45هزار و 150 شغل بوده است گفت: در سال 90تعداد 42 هزار و 628 شغل پایدار ایجاد شده است.

به گفته وی هم اکنون 420هزار نفر در استان به کار اشتغال دارند.