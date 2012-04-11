اولین کارگاه تراش صدف کشور در بندرعباس افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دریانورد در تشریح مشروح برنامه‌های سفر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث ‌فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری کشور به این استان با اشاره به یکصدمین سفر استانی هیئت دولت گفت: معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث ‌فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری کشور در سفر به استان هرمزگان چند پروژه مهم گردشگری را افتتاح خواهد کرد.

وی افزود: سید حسن موسوی در بدو ورود به استان هرمزگان با حضور در گلزار شهدا به مقام شامخ شهیدان سرافراز انقلاب اسلامی ادای احترام خواهد کرد.

وی اظهار داشت: بعد از ادای احترام به مقام شامخ شهیدان انقلاب اسلامی، پرچم جمهوری اسلامی ایران با حضور معاون رئیس‌جمهور در بندرعباس به اهتزاز در خواهد آمد.

دریانورد یادآور شد: رئیس سازمان میراث ‌فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری کشور سپس از موزه بزرگ خلیج فارس بازدید خواهد کرد و بعد از آن عملیات اجرایی هتل چهار ستاره بندر عباس با کلنگ‌زنی وی آغاز خواهد شد.

وی اضافه کرد: افتتاح اولین کارگاه تراش صدف کشور و افتتاح نمایشگاه سنگ‌های زینتی و صنایع دستی هرمزگان از دیگر برنامه‌های سفر استانی معاون رئیس‌جمهور به استان هرمزگان است.

مدیرکل میراث ‌فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری استان هرمزگان یادآور شد: دیدار با کارکنان این اداره کل و گفت‌وگوی رو در رو و همچنین حضور در جلسه هیات دولت از دیگر برنامه‌های سفر معاون رئیس‌جمهور به استان هرمزگان خواهد بود.

وی گفت: 80 درصد مصوبات سفرهای استانی ریاست جمهوری و هیات دولت به استان در بخش میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری محقق شده است.

دریانورد گفت: سفرهای ریاست جمهوری به هرمزگان در بخش میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 26 مصوبه داشته است که 20 مصوبه آن به طور 100 درصد محقق شده اند.

وی ادامه داد: دور اول سفرهای دولت به هرمزگان چهار مصوبه و چهار دستور داشت که هفت مورد آن اجرایی شد.

دریانورد افزود: هشت مصوبه دور دوم هفت مورد آن به طور کامل اجرایی شده و یکی دیگر نیز با 70 درصد پیشرفت در دست اقدام است.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هرمزگان عنوان کرد: هفت مصوبه از 10 مورد دور سوم سفرهای استانی ریاست جمهورری به طور کامل محقق شده است.