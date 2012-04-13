مصوبات سفر هیئت دولت به استان هرمزگان تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی پنجشنبه شب پس از اتمام جلسه هیئت دولت در استان هرمزگان در نشستی خبری ضمن تشکر از مردم استان هرمزگان برای استقبال کم نظیر از رئیس جمهور، عنوان کرد: استان هرمزگان دارای مردمانی بزرگ و ضد استعمار است که در تاریخ ایران نام آنان جاودانه شده است و دولت تصمیم گرفته بزرگواری های مردم هرمزگان در طول تاریخ را با اقدامات خوب جبران کند.

وی ادامه داد: 583 مصوبه حاصل سه سفر گذشته هیئت دولت به استان هرمزگان بود که 284 مصوبه آن اجرایی شد، 285 مصوبه دیگر در دست اجراست و 44 مصوبه هنوز اجرایی نشده است که در سفر چهارم هیئت دولت موانع عدم اجرای این مصوبات بررسی و رفع شد.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه به برخی مصوبات اجرا شده دولت در هرمزگان اشاره کرد و افزود: احداث سدهای مخزنی شمیل و نیان یکی از این مصوبات بود که به طور کامل اجرایی شد اما هنوز شبکه انتقال و توزیع آب این سد به شهر بندرعباس ایجاد نشده که وزارت نیرو مکلف شد تا پایان سال این شبکه را تکمیل کند.

رحیمی علت عدم اجرای برخی از مصوبات را عدم اختصاص بودجه عنوان کرد و گفت: قرار شد معاونت برنامه و بودجه ریاست جمهوری مجوز اختصاص بودجه این مصوبات را تا روز دوشنبه هفته آینده صادر کند.

وی با اشاره به اختصاص 820 میلیارد تومان تسهیلات بانکی به استان هرمزگان از سال 84 تا سال 90 اظهار داشت: از این میزان تا کنون 500 میلیارد تومان پرداخت شده و 300 میلیارد تومان دیگر نیز امسال پرداخت خواهد شد و همچنین برای اجرای مجموعه مصوبات هیئت دولت در استان هرمزگان از سال 84 تا کنون شش هزار و 680 میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شده است.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه هرمزگان را یکی از موفق ترین استانهای کشور در زمینه ایجاد اشتغال معرفی کرد و بیان داشت: طی سال گذشته مجموعه مدیریتی استان هرمزگان 50 درصد بیش از تعهد خود شغل ایجاد کرد اما چون هرمزگان به علت داشتن مهمترین بندر کشور استانی دارای حمل و نقل فراوان و بسیار مهاجرپذیر است هنوز مشکل بیکاری در این استان وجود دارد.

رحیمی اضافه کرد: اما نرخ بیکاری این استان به حالت تعادل رسیده و در حال حاضر این نرخ در هرمزگان 8.9 درصد است درحالی که این نرخ در گذشته 10.9 درصد بود.

وی با اشاره به مصوبات شورای اشتغال استان هرمزگان، عنوان کرد: در این شورا سند توسعه اشتغال هرمزگان که نقشه راه و رفع کننده مشکلات بیکاری استان هرمزگان است به تصویب رسید همچنین این جلسه دارای مصوبات دیگری همچون اختصاص مبلغ 18 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه سود تسهیلات اعطایی به طرح های اشتغالزا در استان، اختصاص مبلغ 30 میلیارد تومان در قالب وجوه ارائه شده برای اشتغال تعاونی‌های فارغ‌التحصیلان و زنان سرپرست خانوار، اختصاص مبلغ 50 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه برای توسعه مشاغل خانگی و طرح های خوداشتغالی و کسب و کار خرد در سال 1391، اختصاص باقیمانده تسهیلات مصوب سال‌های قبل (84 تا 90) به مبلغ 300 میلیارد تومان برای طرح های صنعتی و معدنی مصوب کارگروه اشتغال استان، اختصاص 20 میلیارد تومان برای توسعه صنعت پرورش ماهی و اختصاص 20 میلیارد تومان به متقاضیان خرید و ساخت 20 فروند کشتی صیادی بود.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه به برخی مصوبات اجرایی نشده دولت در هرمزگان که موانع اجرای آنها برداشته شده اشاره کرد و افزود: تکمیل ساختمان گمرک بندر شهید رجایی که امسال اجرایی می شود، احداث بیمارستان 32 تخت خوابی سیریک و 96 تخت خوابی جزیره قشم، احداث پنج سالن ورزشی کارگران در شهرستانهای حاجی آباد، بستک، پارسیان، میناب و بندرلنگه، تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای بشاگرد، خمیر، سیریک و بستک، رفع موانع جهت ایجاد مراکز پرورش میگو و کشت گلخانه ای در استان هرمزگان،طرح مدیریت جامع بیماری جاروک جادوگر که وزارت جهاد کشاورزی مکلف به ریشه کن کردن آن تا پایان سال شد، تامین 120 میلیارد تومان بودجه برای پرداخت تسهیلات عقب افتاده کشاورزان، رفع موانع احداث و تکمیل پایانه های بار و مسافری شهر بندرعباس با مبلغ چهار میلیارد تومان از جمله مصوبات اجرایی نشده هیئت دولت در هرمزگان بوده که موانع آنها رفع شد.

رحیمی اظهار داشت: از جمله دیگر مصوبات اجرایی نشده اجرای خط لوله گاز رسانی به 9 شهرستان استان هرمزگان که تا پایان دولت دهم انجام می شود، 30 میلیارد تومان برای احداث سه سد مخزنی اختصاص داده شد، یک و نیم میلیون دلار نیز برای احداث سه نیروگاه سیکل ترکیبی برای تامین برق مورد نیاز صنایع بزرگ هرمزگان اختصاص داده شد و همچنین 24 میلیارد تومان برای توسعه ساختمان صدا وسیما و افزایش پوشش شبکه های صدا و سیما در هرمزگان اختصاص داده شد.

وی همچنین به مصوبات جدید هیئت دولت در هرمزگان اشاره کرد و بیان داشت: مهمترین این مصوبات عبارتند از ارتقای فرمانداری شهرستان میناب به فرمانداری ویژه که فرماندار آن معاون استاندار خواهد بود، تکلیف فوریتی به وزارت نیرو برای تامین آب و برق طرحهای مسکن مهر، افزایش میزان وام مسکن مهر شهرستان ابوموسی به 30 میلیون تومان، بومی شناخته شدن افرادی که تا شعاع 100 کیلومتری شهر عسلویه زندگی می کنند و جذب جوانان آن مناطق با شرایط نیروهای بومی در عسلویه، بازگشت صدور مجوز صید از شیلات تهران به شیلات استان هرمزگان، افزایش هشت هزار ردیف استخدامی در استان هرمزگان برای تکمیل تمامی پستهای دولتی، اختصاص 15 میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات کشاورزی، اختصاص 15 میلیارد تومان برای عمران روستایی و اختصاص 30 میلیارد تومان برای عمران شهری هستند.