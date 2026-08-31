ذخیره سدهای کرمان به ۳۷ درصد رسید؛ هشدار درباره تداوم تنش آبی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید علیدادیسلیمانی، در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به آخرین وضعیت منابع آبی استان کرمان اظهار کرد: در پایان پاییز سال گذشته تنها حدود ۱۵ درصد ظرفیت سدهای استان آب داشت و وضعیت منابع آبی نگرانکننده بود، اما فعالیت چهار تا پنج سامانه بارشی موجب افزایش محسوس ذخایر سدها شد.
وی افزود: اکنون حدود ۲۳۸ میلیون مترمکعب آب در سدهای استان وجود دارد که حدود ۳۷ درصد ظرفیت مخازن را شامل میشود.
علیدادیسلیمانی، با اشاره به وضعیت بارندگیها نیز گفت: میزان بارش ثبتشده در سال آبی جاری تاکنون حدود ۱۶۸ میلیمتر بوده، در حالی که متوسط بارش سالانه استان حدود ۱۲۹ میلیمتر است.
وی با بیان اینکه وضعیت پراکنش بارشها نیز امسال مناسبتر بوده است، افزود: در سالهای گذشته بخش قابل توجهی از بارشها در جنوب استان متمرکز میشد، اما امسال بارندگی میان مناطق شمالی و جنوبی توزیع متعادلتری داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمان در عین حال تأکید کرد: افزایش بارندگی نباید این تصور را ایجاد کند که چالش آب استان برطرف شده است، زیرا منابع آب زیرزمینی همچنان نیازمند مدیریت جدی و مستمر هستند.
ساماندهی ۱۸ هزار و ۵۰۰ حلقه چاه مجاز
علیدادیسلیمانی، یکی از برنامههای اصلی شرکت آب منطقهای را ساماندهی بهرهبرداری از منابع زیرزمینی عنوان کرد و گفت: حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ حلقه چاه کشاورزی دارای مجوز در استان وجود دارد که پایش پروانههای بهرهبرداری آنها بهطور کامل انجام شده است.
وی ادامه داد: پروانه چاههایی که بیش از پنج سال غیرفعال بودهاند نیز پس از طی فرآیندهای قانونی و بررسی در کمیسیونهای مربوطه لغو یا ابطال شدهاند تا این چاهها امکان بازگشت به چرخه بهرهبرداری را نداشته باشند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمان همچنین از ادامه اجرای طرح تعدیل پروانههای بهرهبرداری خبر داد و گفت: در مناطق ممنوعه باید براساس ضوابط قانونی میزان برداشت مجاز از چاهها تعدیل شود که این فرآیند در استان در حال تکمیل است.
وی نصب کنتورهای حجمی را از دیگر اقدامات انجامشده برای کنترل برداشت دانست و افزود: این کنتورها براساس میزان برداشت ماهانه تعیینشده در پروانهها، امکان کنترل دقیقتر مصرف آب را فراهم میکنند.
به گفته علیدادیسلیمانی، طی چهار سال گذشته بیش از ۹۰ درصد کنتورهای مورد نیاز در شمال استان نصب شده و تعداد آنها به حدود ۶ هزار دستگاه رسیده است؛ در جنوب استان نیز تاکنون حدود ۴ هزار کنتور نصب شده است.
وی تصریح کرد: هدف از نصب کنتور، جلوگیری از اضافهبرداشت و مدیریت منابع زیرزمینی است و این اقدام باید در نهایت به پایداری منابع آب و بخش کشاورزی کمک کند.
۵۰۰ دستور قضایی برای برخورد با چاههای غیرمجاز
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمان در ادامه از تشدید برخورد با برداشتهای غیرمجاز خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۵۰۰ دستور قضایی برای برخورد با چاههای غیرمجاز دریافت شده و براساس این احکام ۲۳۰ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است.
علیدادیسلیمانی خاطرنشان کرد: حفاظت از سفرههای آب زیرزمینی بدون برخورد با برداشتهای غیرمجاز امکانپذیر نیست و این روند با همکاری دستگاه قضایی ادامه خواهد داشت.
سد شهیدان امیرتیموری در آستانه تکمیل
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت پروژههای شرکت آب منطقهای اظهار کرد: باوجود مشکلات اعتباری و شرایط موجود در تأمین منابع مالی، هیچیک از پروژههای شرکت متوقف نشدهاند.
علیدادیسلیمانی از پیشرفت مناسب پروژه تثبیت پایههای پل استیکان بم و تثبیت بستر رودخانه در این منطقه خبر داد و گفت: پیشبینی میشود این پروژهها تا پایان سال به بهرهبرداری برسند.
وی افزود: برای تثبیت پایههای پل استیکان بم بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت هزینه شده است و پروژه تثبیت بستر رودخانه نیز با هدف رفع ناپایداری بستر و حفاظت از پایههای پل اجرا میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمان همچنین درباره سد شهیدان امیرتیموری گفت: این پروژه اکنون بیش از ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تجهیز پروژه، ساختمان بهرهبرداری و جاده جایگزین در مراحل پایانی قرار دارند.
وی ادامه داد: براساس برنامهریزی انجامشده، سد شهیدان امیرتیموری تا هفته دولت سال آینده بهطور کامل به بهرهبرداری خواهد رسید.
انتقال آب به زرند ادامه دارد
علیدادیسلیمانی، با اشاره به طرح جامع تأمین آب شرب استان اظهار کرد: برای تمامی شهرهای استان در قالب این طرح، سناریوهای مختلف تأمین آب پیشبینی شده و برای هر شهر منابع پایدار و جایگزین در نظر گرفته شده است.
وی گفت: برای شهر کرمان، انتقال آب از خلیج فارس در کنار خط پدافندی منابع داخلی پیشبینی شده و برای شهرهای شمالی استان نیز طرحهای انتقال آب و منابع جایگزین در دست پیگیری است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمان از ادامه عملیات اجرایی طرح انتقال آب به زرند خبر داد و افزود: بخشی از عملیات لولهگذاری این پروژه انجام شده و پیگیری برای تأمین مالی و سرعت بخشیدن به اجرای طرح ادامه دارد.
وی همچنین گفت: مطالعات فاز دوم طرح تأمین آب چهار شهر شرقی استان به پایان رسیده و اقدامات لازم برای دریافت مجوزها و تأمین اعتبار در حال انجام است.
۱۵۰ میلیون مترمکعب سهم کرمان از آب دریای عمان
علیدادیسلیمانی، انتقال آب از دریای عمان را یکی از طرحهای راهبردی استان دانست و اظهار کرد: فاصله دریای عمان تا شهر کرمان حدود ۹۷۰ کیلومتر است و اجرای این پروژه نیازمند سرمایهگذاری قابل توجهی خواهد بود.
وی افزود: در مجموع حدود ۱۵۰ میلیون مترمکعب تخصیص آب از دریای عمان برای استان کرمان پیشبینی شده است که بخشی از آن به صنایع و شهرهای استان اختصاص خواهد یافت.
به گفته وی، برای شهرهای جنوبی استان نیز تخصیصهایی در نظر گرفته شده و تلاش برای جذب سرمایهگذار و تعیین مدل تأمین مالی این طرح ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمان با اشاره به کیفیت آب دریای عمان گفت: این آب از نظر برخی شاخصها شرایط مطلوبتری نسبت به آب خلیج فارس دارد و اجرای طرح میتواند در بلندمدت بخشی از نیاز آبی استان، بهویژه نیاز صنایع و شهرهای جنوبی، را تأمین کند.
۱۰ حلقه چاه جدید برای تأمین آب کرمان
وی درباره وضعیت آب شرب شهر کرمان نیز اظهار کرد: در حال حاضر بخش عمده آب مورد نیاز این شهر از منابع زیرزمینی تأمین میشود و در تابستان امسال حدود ۱۰ حلقه چاه جدید وارد مدار شده است.
علیدادیسلیمانی افزود: عملیات تجهیز چاهها و تأسیسات انتقال آب همچنان ادامه دارد و حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع استان برای اجرای بخشی از تجهیزات مورد نیاز اختصاص یافته است.
صرفهجویی همچنان حلقه مفقوده مدیریت آب
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمان در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت تغییر الگوی مصرف آب تأکید کرد و گفت: انتقال آب از خلیج فارس هزینه بسیار بالایی دارد و حتی استفاده از منابع جدید نیز بدون مدیریت مصرف نمیتواند پاسخگوی نیازهای آینده باشد.
وی افزود: اگر هر شهروند کرمانی روزانه تنها پنج لیتر در مصرف آب صرفهجویی کند، میزان قابل توجهی از نیاز آبی شهر کاهش خواهد یافت و میتوان فشار برای تأمین منابع جدید و پرهزینه را کاهش داد.
علیدادیسلیمانی با بیان اینکه صرفهجویی حلقه مفقوده مدیریت آب است، تصریح کرد: تأمین آب بر عهده حاکمیت است، اما مدیریت مصرف بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست.
وی نقش آموزش و رسانهها را در اصلاح الگوی مصرف مهم دانست و گفت: همانطور که آموزش از دوران کودکی میتواند رفتارهایی مانند بستن کمربند ایمنی را به یک عادت اجتماعی تبدیل کند، فرهنگ صحیح مصرف آب نیز باید از خانواده و مدرسه شکل بگیرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمان تأکید کرد: افزایش آگاهی مردم نسبت به وضعیت منابع آب، هزینههای تأمین و پیامدهای مصرف بیرویه میتواند زمینه مشارکت بیشتر آنها را فراهم کند.
وی در پایان گفت: رسانهها در فرهنگسازی مصرف آب نقش مهمی دارند و شرکت آب منطقهای نیز تلاش میکند ارتباط خود با رسانهها را برای اطلاعرسانی درباره وضعیت منابع، پروژههای تأمین آب و ضرورت مدیریت مصرف تقویت کند.
علیدادیسلیمانی، تأکید کرد: عبور پایدار از چالش آبی استان صرفاً با اجرای طرحهای جدید تأمین آب امکانپذیر نیست و در کنار توسعه منابع، باید مدیریت مصرف، کنترل برداشت از منابع زیرزمینی و مشارکت مردم بهعنوان سه ضلع اصلی مدیریت آب مورد توجه قرار گیرد.
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