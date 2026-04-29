انهدام باند قاچاق مواد مخدر و اسلحه توسط مرزبانی خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید شجاع اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات و با توجه به حساسیت ایام و شرایط کنونی کشور، در پی اخبار واصله مبنی بر احتمال ورود سلاح و مواد مخدر به کشور بلافاصله موضوع در دستور کار اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان هنگ تایباد قرار گرفت.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی افزود:مرزبانان با اشرافیت اطلاعاتی در محل‌های مورد نظر مستقر و اجرای کمین نموده و با استفاده از تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی در اختیار تعدادی قاچاقچی را در حال ورود به خاک‌کشور مشاهده نموده لذا با رعایت کلیه اقدامات تأمینی آنها را رصد نموده، اما قاچاقچیان حضور پررنگ نیروها را مشاهده و اقدام به دپوی مواد در داخل خاک کشورمان کرده و به آن سوی مرز متواری شدند.

وی تصریح کرد: مرزبانان در پاکسازی منطقه موفق شدند، ۵ کوله حاوی ۱۰۴ بسته مواد مخدر از نوع شیشه به وزن تقریبی ۱۰۴ کیلو و ۳۵۰ گرم، ۸ بسته مواد مخدر از نوع هروئین فشرده به وزن ۸ کیلو و ۳۵۰ گرم و نیز ۳ قبضه کلت کمری به همراه ۳ تیغه خشاب و مهمات مربوطه که بطرز ماهرانه‌ای مخفی شده بود را کشف نمایند.

شجاع ضمن قدردانی از تلاش همرزمان خود مبارزه با قاچاق موادمخدر را از اولویت‌های این فرماندهی دانست و افزود: امروز مرزبانان مجاهد بیش از هر زمانی آمادگی و توان پاسخگویی به هر گونه تجاوز و تعرض به خاک میهن عزیزمان را دارند، لذا قاطعانه با مخلان نظم و امنیت برخورد خواهند کرد.