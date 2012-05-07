"تقلید کورکورانه" حجاب استفاده از پیامبران درون است/نسبت تقلید کورکورانه با گمراهی

تقلید کورکورانه
اولین حجاب پیامبران درون و به عبارت دیگر، اولین مانع استفاده از ندای نجات بخش سه پیامبردرون (فطرت، عقل و نفس لوامه) تقلید است. در طول تاریخ ، پیروی کورکورانه از عملکرد آباء و اجداد و تقلید از گذشتگان، عامل مهمی برای گمراهی انسانها بوده است. مثلا عقل، فطرت و وجدان اخلاقی همه انسانها درک میکند که بتپرستی یک خرافات است. این موضوع محتاج دلیل هم نیست، بلکه یک امر فطری است و افزون بر فطرت، وجدان اخلاقی و عقل انسان نیز آنرا مذمت میکند. رسولان الهی نیز ارسال شدهاند که مردم موحد شوند و بت نپرستند، همه ایشان هم بینه و معجره داشتند.
عقل انسان و نیز فطرت و وجدان اخلاقی او، تقلید در آداب و رسوم اجتماعی را نمیپسندند و چنین تقلیدی را مذمت میکنند. حاصل تقلید درآداب و رسوم اجتماعی، سقوط درپرتگاه بتپرستی و خرافهپرستی است که همیشه بوده و همیشه هم حربه بزرگی در مقابل رسالت پیامبران الهی بوده است.
عاقبت تقلید کورکورانه
حجاب تقلید، مانع عجیبی برای هشدارها و نداهای بیدارگر عقل، وجدان اخلاقی و فطرت به شمار میرود. اگر کسی بتواند این حجاب را پاره کند، آنگاه تابع فطرت، وجدان اخلاقی و عقل و در پی آن تابع پیامبران برون میشود. در نتیجه خواهد دید که پیامبرهای برون، برهان و دلیل قاطع و روشنگر دارند. در مقابل اگر انسان در آداب و رسوم اجتماعی مقلد دیگران شود، در نهایت غربزده میشود و آدم غربزده مانند خیاری که یخ زده باشد بی خاصیت است.
فساد اخلاقی، ناشی از تقلید کورکورانه
فساد اخلاقی کنونی که جامعه را فراگرفته و خطر عجیبی برای نظام جمهوری اسلامی محسوب میشود، از آنجا سرچشمه میگیرد که مردم و مخصوصا جوانان تمایل دارند مقلد غربیها باشند. وقتی غربزدگی جامعه را بگیرد، هرچه روحانیت و مراجع تقلید هم فریاد بزنند به جایی نمیرسد. وقتی جوانان خرافی شدند و وقتی تقلید کورکورانه به سراغ آنان آمد بسیاری از دختران و پسران دوستی نامشروع پیدا میکنند که گناهش به قول قرآن کریم در ردیف بی عفتی و زنا است. اکنون بسیاری از ازدواجها که در اثر دوستیابی بین دختر و پسر اتفاق میافتد منجر به طلاق میشود.
یک توصیه اخلاقی
من همیشه از شما جوانها یک جمله تقاضا میکنم و آن این است که: جوانان عزیز مراقب باشید گناه در زندگی شما نباشد که گناه انسان را به سقوط میکشاند. گناه زندگی را سیاه و تباه میکند. مواظب باشید که در سرازیری گناه واقع نشوید که اگر چنین بشود مثل ماشینی میشوید که ترمزش بریده است. سقوط میکنید و برگشتن شما بسیار مشکل میشود. همچنان که کنترل ماشین بیترمز، هم ازسوی شما و هم دیگران غیرممکن است.
مواظب باشید اگر گناه کردید آنرا توجیه نکنید که توجیه گناه یک پرده و حجاب ضخیمی برای عقل، فطرت و وجدان اخلاقی است. توجیه گناه انسان را به جایی میرساند که گناه میکند و خیال میکند که کار خوبی است. بسیاری از انحرافها از همین ناحیه پدید میآید. لذا قرآن میفرماید: ورشکستهترین افراد، افراد توجیهگر هستند، کسانی که مبتلا به جهل مرکب هستند.
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