"تقلید کورکورانه" حجاب استفاده از پیامبران درون است/نسبت تقلید کورکورانه با گمراهی

تقلید کورکورانه

اولین حجاب پیامبران درون و به عبارت دیگر، اولین مانع استفاده از ندای نجات بخش سه پیامبردرون (فطرت، عقل و نفس لوامه) تقلید است. در طول تاریخ ، پیروی کورکورانه از عملکرد آباء و اجداد و تقلید از گذشتگان، عامل مهمی برای گمراهی انسان‏ها بوده است. مثلا عقل، فطرت و وجدان اخلاقی همه انسان‎ها درک می‎کند که بت‎پرستی یک خرافات است. این موضوع محتاج دلیل هم نیست، بلکه یک امر فطری است و افزون بر فطرت، وجدان اخلاقی و عقل انسان نیز آنرا مذمت می‎کند. رسولان الهی نیز ارسال شده‎اند که مردم موحد شوند و بت نپرستند، همه ایشان هم بینه و معجره داشتند.

عقل انسان و نیز فطرت و وجدان اخلاقی او، تقلید در آداب و رسوم اجتماعی را نمی‏پسندند و چنین تقلیدی را مذمت می‎کنند. حاصل تقلید درآداب و رسوم اجتماعی، سقوط درپرتگاه بت‏پرستی و خرافه‏پرستی است که همیشه بوده و همیشه هم حربه بزرگی در مقابل رسالت پیامبران الهی بوده است.

عاقبت تقلید کورکورانه

حجاب تقلید، مانع عجیبی برای هشدارها و نداهای بیدارگر عقل، وجدان اخلاقی و فطرت به شمار می‎رود. اگر کسی بتواند این حجاب را پاره کند، آنگاه تابع فطرت، وجدان اخلاقی و عقل و در پی آن تابع پیامبران برون می‎شود. در نتیجه خواهد دید که پیامبرهای برون، برهان و دلیل قاطع و روشنگر دارند. در مقابل اگر انسان در آداب و رسوم اجتماعی مقلد دیگران شود، در نهایت غرب‏زده می‎شود و آدم غرب‏زده مانند خیاری که یخ زده باشد بی خاصیت است.

فساد اخلاقی، ناشی از تقلید کورکورانه

فساد اخلاقی کنونی که جامعه را فراگرفته و خطر عجیبی برای نظام جمهوری اسلامی محسوب می‎شود، از آنجا سرچشمه می‎گیرد که مردم و مخصوصا جوانان تمایل دارند مقلد غربی‎ها باشند. وقتی غرب‏زدگی جامعه را بگیرد، هرچه روحانیت و مراجع تقلید هم فریاد بزنند به جایی نمی‏رسد. وقتی جوانان خرافی شدند و وقتی تقلید کورکورانه به سراغ آنان آمد بسیاری از دختران و پسران دوستی نامشروع پیدا می‏کنند که گناهش به قول قرآن کریم در ردیف بی عفتی و زنا است. اکنون بسیاری از ازدواج‏ها که در اثر دوست‏یابی بین دختر و پسر اتفاق می‏افتد منجر به طلاق می‎شود.

یک توصیه اخلاقی

من همیشه از شما جوانها یک جمله تقاضا می‎کنم و آن این است که: جوانان عزیز مراقب باشید گناه در زندگی شما نباشد که گناه انسان را به سقوط می‏کشاند. گناه زندگی را سیاه و تباه می‎کند. مواظب باشید که در سرازیری گناه واقع نشوید که اگر چنین بشود مثل ماشینی می‏شوید که ترمزش بریده است. سقوط می‎کنید و برگشتن شما بسیار مشکل می‎شود. همچنان که کنترل ماشین بی‏ترمز، هم ازسوی شما و هم دیگران غیرممکن است.

مواظب باشید اگر گناه کردید آنرا توجیه نکنید که توجیه گناه یک پرده و حجاب ضخیمی برای عقل، فطرت و وجدان اخلاقی است. توجیه گناه انسان را به جایی می‏رساند که گناه می‎کند و خیال می‎کند که کار خوبی است. بسیاری از انحراف‎ها از همین ناحیه پدید می‎آید. لذا قرآن می‏فرماید: ورشکسته‏ترین افراد، افراد توجیه‏گر هستند، کسانی که مبتلا به جهل مرکب هستند.