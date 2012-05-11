ازدواج جوانان را تسهیل کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر هدایتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شیروان با تبریک به مناسبت فرا رسیدن میلاد با سعادت یگانه بانوی عالم حضرت فاطمه زهرا (س) و همچنین میلاد رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) بر ضرورت حفظ حجاب توسط بانوان ایرانی تاکید کرد.

وی با یادآوری اینکه امر ازدواج در صدر اسلام نیز مورد تأکید بزرگان و ائمه بوده است، اظهار داشت: ترغیب جوانان به این امر در کنار آسان‌گیری ازدواج، سبب ایجاد جامعه‌ای عاری از جرم خواهد شد.

خطیب نماز جمعه شیروان اضافه کرد: نتایج تسهیل امر ازدواج هم در کوتاه مدت و هم در سال‌های آتی نتایج ارزنده‌ای خواهد داشت.

حجت الاسلام هدایتی در در بخش دیگری از سخنان خود به ازدواج حضرت امیرالمومنین (ع) با حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره و تصریح کرد: در همه اعصار تاریخ هیچ پیوندی مبارک‌تر از ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه زهرا (س) نبوده است.

حجت الاسلام هدایتی با تاکید بر لزوم الگوبرداری از ازدواج این دو شخصیت ارزشمند گفت: مسئولان فرهنگی باید نسبت به تبیین شخصیت بالای این دو بزرگوار اهتمام ورزند.

امام جمعه موقت شیروان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خروج منافقین از اردوگاه اشرف یادآور شد: دین مبین اسلام همواره از منافقین آسیب‌های زیادی دیده و به همین علت نیز لازم است مسلمانان در مقابل این افراد هوشیارانه عمل کنند.