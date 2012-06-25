مرگ سه هزار و 77 نفر در تصادفات/ آمار مجروحان حوادث رانندگی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در اردیبهشت امسال یکهزار و 538 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که از این تعداد یکهزار و 224 نفر مرد و 314 نفر زن بودند.

افزایش مرگ در جاده های درون شهری

بر اساس این گزارش از کل تلفات حوادث رانندگی در اردیبهشت امسال 861 مورد در مسیرهای برون شهری، 524 مورد در مسیرهای درون شهری، 145 نفر در جاده های روستایی و هشت نفر در مسیرهای نامعلوم ثبت شده‌است. نکته شایان توجه در این گزارش افزایش 15.9 درصدی مرگ در جاده های درون شهری است. تلفات جاده های درون شهری در اردیبهشت سال گذشته 452 نفر بود که با افزایشی چشمگیر در اردیبهشت امسال به 524 نفر رسیده است.

افزایش مصدومان

همچنین در این ماه 26 هزار و 606 نفر در حوادث رانندگی مصدوم و به این سازمان ارجاع شدند که این آمار نسبت به 24 هزار و 204 نفر مدت مشابه سال قبل 9.9 درصد افزایش یافته است.

مرگ سه هزار و 77 نفر در حوادث دو ماهه اول امسال

بر اساس این گزارش در دو ماهه اول سال جاری سه هزار و 77 نفر در حوادث رانندگی جان باخته‌اند این که این رقم در مقایسه با سه هزار و 353 نفری که در مدت مشابه سال قبل در حوادث رانندگی جانشان را از دست داده‌اند، 8.2 درصد کاهش یافته است. از تلفات حوادث رانندگی دو ماهه امسال دو هزار و 381 نفر مرد و 696 نفر زن بودند.

همچنین طی دو ماهه فروردین و اردیبهشت امسال آمار مصدومان حوادث رانندگی 4.9 درصد افزایش یافت و از 50 هزار و 411 مصدوم حوادث رانندگی دو ماهه سال گذشته به 52 هزار و 895 نفر در سال جاری رسید.