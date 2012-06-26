کیومرث منشی‌زاده، مشهور به شاعر ریاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این مطلب گفت: تهیه‌کننده این فیلم که نام آن از یک آلبوم شعر من گرفته شده، داریوش مهرجویی و کارگردان آن وحیده محمدی‌فر (همسر مهرجویی) است.

محمدی‌فر، شاعر و فیلمساز پیش از این هم بخشی از شعرهای کیومرث منشی‌زاده را دکلمه کرده بود که در قالب یک لوح فشرده با همین عنوان (شعرهای رنگی) منتشر شده بود.

به گفته منشی‌زاده، تصویربرداری مستند سینمایی درباره زندگی ادبی و هنری او تمام شده و به مرحله تدوین رسیده است. این فیلم که دوره‌های مختلف زندگی ادبی منشی‌زاده را به تصویر کشیده، به صورت مستند و غیرمستند ساخته شده و در واقع مانند برخی از فیلم‌های موج نو است و خط ثابتی ندارد.

این شاعر، همچنین از ادامه مراحل ساخت یک اثر سینمایی دیگر توسط زهره تیموری بر اساس یکی از شعرهای بلند او به نام «ژاندارم صلح سرخ» خبر داد.

منشی‌زاده همچنین گفت: کیومرث درم‌بخش نیز بر اساس کتاب «سفرنامه مرد مالیخولیایی رنگ پریده» من، در حال ساخت یک فیلم است که تهیه کننده آن هم داریوش مهرجویی است. مراحل تصویربرداری این فیلم هم تمام شده و در مرحله ادیت و تدوین قرار دارد.

خبر دیگر از شاعر ریاضی اینکه اخیراً دو کتاب تازه از او به چاپ رسیده است؛ یکی «صفر در منقار کلاغ نارنجی بی‌آسمان» که از سوی انتشارات گوهر منظوم چاپ شده است و دیگری کتاب «از رو به رو با شلاق» که شامل نوشته‌های طنز اوست.

کیومرث منشی‌زاده متولد سال 1317 در کرمان است. وی در رشته‌های فلسفه، ریاضیات، فیزیک و حقوق در کشورهای آمریکا، فرانسه و ایران تحصیل کرده است. منشی‌زاده را به خاطر به کار بردن اعداد و نشانه‌های ریاضی در شعرهایش به شاعر ریاضی می‌شناسند.

از جمله آثار منشی‌زاده می‌توان مجموعه شعرهای سفرنامه‌ مرد مالیخولیایی رنگ‌پریده، قرمزتر از سفید و ساعت سرخ در ساعت 25 را نام برد.