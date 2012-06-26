بازسازی مقبره سید ابراهیم مجاب به 30 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

هوشنگ بازوند در گفت و گو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه کمک مردم می تواند این پروژه را شدت بخشد افزود: نزدیک به دوسال است که این پروژه شروع شده است اما تا کنون 10درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی ضمن درخواست از ارگان ها و سازمان های اجرایی برای مشارکت حقوقی در این پروژه معنوی، گفت: این ستاد برای عملی ساختن این توفیق دوستداران اهل بیت را در سطح استان به مشارکت در این امر الهی و صدقه جاریه دعوت می کند.

سید ابراهیم فرزند سید محمد عابد(ع) فرزند امام موسی کاظم(ع) معروف به سید ابراهیم مجاب است که در قرن دوم هجری در مدینه متولد شد.

وی اولین شخصیت از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها بود که از کوفه وارد کربلا شد و در آنجا سکنی گزید و به زندگی سراسر تبلیغ و معنوی خود ادامه داد.

وی در سن هفتاد سالگی در کربلا از دنیا رفت و بنی اسد با تشیع پیکر پاکش او را در حرم مطهر امام حسین در رواق شمالی به خاک سپردند.

