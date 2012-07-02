جشنواره استانی "عشق و مشق" در اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های دهه شعبانیه گفت: در آستانه فرا رسیدن نیمه شعبان و ولادت با سعادت حضرت مهدی موعود (عج) جشنواره عشق و مشق در اردبیل در حال برگزاری است.

حجت الاسلام ستوده فراگیر کردن معارف مهدویت در جامعه و نگاه عقلانی و مدبرانه به این حوزه را از اهداف اصلی این جشنواره برشمرد و افزود: هم اکنون این جشنواره ها در بسیاری از شهرها و بخشهای استان با حضور روحانیون و مبلیغان دینی و با محوریت مساجد برگزار می شود.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد فضایی برای تبیین فلسفه ظهور در جامعه اضافه کرد: فعالان عرصه فرهنگی می توانند امام شناسی را به صورت علمی گسترش دهند و از ورود خرافه به مباحث مهدویت ممانعت کنند.



رئیس ستاد گرامیداشت دهه شعبانیه در اردبیل نیز در این مراسم از تدارک برنامه‌های متنوع برای دهه مهدویت خبر داد و یادآور شد: این برنامه ها از روز شنبه 10 تیرماه ماه آغاز شده و تا نوزدهم همین ماه ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام رضا مرادی سخنرانیهای اساتید بر جسته کشور از جمله غرویان، کلباسی، ستوده، مرادی، شیخ انصاریان و نصوری در هفت مسجد اردبیل با موضوع مهدویت و جشن بزرگ ظهور در شهر اردبیل و سایر مراکز شهرستان‌ها را از جمله این برنامه ها برشمرد.

وی از برگزاری آیین نور‌افشانی میادین و معابر شهر در شب میلاد منجی عالم بشریت خبر داد و عنوان کرد: چهارشنبه شب در کنار برگزاری آیین احیاء، نور‌افشانی شهر اردبیل انجام می‌شود.

به گفته این مسئول هم اکنون جشنواره "عشق و مشق" در شهرستانهای پارس آباد، گرمی و مشگین شهر در حال برگزاری است.