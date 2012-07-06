مالیات، سالم ترین و بهترین راه برای اداره امور کشور است

رسول رسولی قبل از خطبه های این هفته نماز جمعه تبریز گفت :اقتصادی ، اقتصاد پایدار است که چه در زمان تحریم و چه در زمان های معمولی بتوان با آن اقتصاد کشور را به چرخش در آورد نه اینکه وقتی با تحریم مواجه می شویم اقتصادمان رو به سستی گراید.

وی در همین راستا ابراز داشت :باید اتکاء به درآمدهای نفتی کاهش یابد و اگر این مهم تحقق یابد ، اقتصاد کشور شکوفا خواهد شد .

وی افزود :در سال گذشته مردم استان آذربایجان شرقی 528 میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند که 4 برابر این رقم را دولت به اعتبارات استانی سال 90 تخصیص داده بود.

رسولی اظهار داشت :پیش بینی می شود امسال 726 میلیارد تومان از باب مالیات توسط مردم استان پرداخت شود.

وی درپایان سخنان خود گفت :از مردم خواهش میکنم تا پایان تیرماه ، اظهارنامه های مالیاتی خود را به اداره کل امور اقتصادی و دارایی تحویل دهند که اگر در زمان مقرر اظهارنامه ها را تحویل ادارات امور مالیاتی استان دهند مشمول معافیت های پایه مالیاتی خواهند شد و اگر با دیرکرد اظهارنامه ها را تسلیم کنند مشمول جرایم سنگین مالیاتی خواهند شد.



