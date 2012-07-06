به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی منتظری موحد در خطبه‌های نماز جمعه قنوات با بررسی و تبیین آیات مربوط به حضرت مهدی(عج) با اشاره به روایاتی که از راویان شیعه و سنی نقل شده است، گفت: ظهور حضرت مهدی(عج) به عنوان منجی عالم بشریت مورد قبول همه مسلمانان است.



وی در ادامه افزود: شناخت امام زمان(عج) بسیار مهم است و این شناخت انسان کاملی است که انسان ساز است. شناخت امام زمان (عج) انسان را طوری بار می‌آورد که قدم، قلم، زبان و همه حرکات اعضا و جوارح او مورد تأیید حضرت می‌شود.



امام جمعه شهر قنوات در ادامه به مناسبت 21 تیرماه روز حجاب و عفاف اظهار داشت: حفظ حجاب علاوه بر اینکه یک ارزش است برای زن موجب تعالی و کمال روحی او می‌شود و در کشورهای غربی چون مردان و مسئولان هیچ ارزشی برای زن قائل نیستند زنان را به حال خود رها کرده تا به بی بند و باری بیفتند و خود لذت ببرند اما زن در این میان قربانی و ذلیل شود.



توجه استاندار جدید قم به کارهای نیمه تمام استان



وی در ادامه به جلسه تودیع و معارفه استاندار قم اشاره کرد و گفت: در هفته گذشته، شاهد تودیع و معارفه استاندار قم بودیم که در اینجا سئوالی برای مردم پیش آمده این است: یک شخص مدیر به معنای واقعی، بک مدبر، یک شخصی که 33 ماه با تلاش و کوشش خستگی ناپذیر خود کارهای مشهود و عظیمی انجام داده است، چرا باید کنار گذاشته شود؟ چه دلیل قانع کننده‌ای وجود

داشته است؟ این را مردم باید بدانند.



حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه استان قم تا کنون چنین استانداری را به خود ندیده بود افزود: تقدیر و تشکر خود را از زحمات بی دریغ حجت اسلام والمسلمین موسی پور اعلام می‌دارم و به استاندار جدید خوش آمد گفته و امیدوارم ایشان نیز در امر خدمت رسانی به مردم شریف استان قم موفق باشند و انشاء الله کارهای نیمه تمام استان و شهر قنوات با عنایت ایشان هر چه زودتر به اتمام برسد.



مردم پیروز واقعی بحرین خواهند بود



وی در پایان به موضوع تحولات بحرین پرداخت و گفت: سرکوب مردم بحرین توسط نیروهای دولتی با حمایت نیروهای آل سعود با بدترین روش‌ها و خشونت تمام، ادامه دارد و از تعرض به جان، مال و ناموس مردم هیچ ابایی ندارند.



امام جمعه قنوات ادامه داد: ما از این وضعیت نگرانیم و از جامعه جهانی می‌خواهیم به دولت بحرین فشار بیاورد تا این رویکرد خود را تغییر دهد و نقض حقوق بشر را متوقف کند.



وی در پایان سخنان خود افزود: ظاهرا حقوق بشر و رعایت آن برای رژیم آل خلیفه و آل سعود یک واژه و موضوع غریب و ناشناخته‌ای است و می‌توان گفت که حکومت این ظالمان با حقوق بشر در تضاد کامل است، البته حاکمان بحرین و سعودی بدانند که این وضعیت ادامه نخواهد یافت و مردم، پیروز واقعی خواهند بود.

