روحاني : تقابل با آمريكا هدف ايران نيست/ آمريكا با اروپا مذاكره كند، ما دنبال حل و فصل پرونده هسته اي خود هستيم

به گزارش خبرنگار مهر در شيراز دبير شوراي عالي امينت ملي عصر امروز در جمع دانشجويان دانشگاههاي شيراز در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشكي اين شهر روند رسيدگي به پرونده هسته اي ايران در شوراي حكام و مذاكرات هسته اي ايران با سه كشور اروپايي را تشريح كرد و به سوالات دانشجويان در اين زمينه پاسخ گفت.

روحاني گفت: ما در مذاكراتمان به دنبال تعامل سازنده و از موضع استقلال، قدرت و اقتدار هستيم.

وي مذاكرات صورت گرفته بين ايران و اروپا را در ماههاي گذشته مثبت و روبه جلو توصيف كرد و گفت: ما مذاكرات سختي با اروپا پشت سر گذاشته ايم و در سوم فروردين ماه 84 نتايج مذاكرات كميته هاي سه گانه ايراني و اروپايي در اجلاس كميته راهبردي ايران با سه كشور اروپايي با حضور نماينده اتحاديه اروپا بررسي مي شود و اگر در اين دور از مذاكرات پيشرفت قابل ملاحظه اي صورت بگيرد به مذاكرات ادامه مي دهيم در غير اين صورت مذاكرات متوقف خواهد شد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در عين حال گفت: آنچه كه برخي منتظر بودند در موضوع پرونده هسته اي انجام شود بي اعتنايي به مقررات بين المللي و آژانس انرژي اتمي بود ولي ما معتقديم بايستي از روي عزت و اقتدار و در چارچوب مذاكرات حقوقي و فني آن را دنبال كنيم.

مسوول پرونده هسته اي ايران تصريح كرد: در مسائل بين المللي انقلابي بودن و مقاومت كردن با ساير مسائل متفاوت است، انقلابي بودن به اين است كه خوب مذاكره كنيم و در مذاكرات از مسير صحيح و اهداف و حقوق خود دست يابيم.

روحاني گفت: انقلابي بودن به اين معنا نيست كه ما همه چيز را به هم بريزيم و در مسير تقابل جهاني حركت كنيم.

مذاكره در چارچوب قوانين بين المللي ضمن حفظ دستاوردها، كوتاهترين و كم خطرترين راه ممكن و راهي براي دفاع از حق مشروع ايران در دستيابي به فن آوري صلح آميز هسته اي است.

روحاني با تاكيد بر اينكه آنچه تاكنون در مذاكرات هسته اي و پرونده ايران دنبال شده است حاصل اجماع سران عالي نظام است گفت: تصميمات اساسي اين پرونده مربوط به كل نظام است و هماهنگي آن در شوراي عالي امنيت ملي صورت گرفته است.

وي در خصوص عواقب ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت گفت: شوراي امنيت سازمان ملل بر خلاف آژانس بين المللي انرژي اتمي اختيارات وسيعي دارد وما تلاش مي كنيم پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت نرود. زيرا در آنجا هر تصميم عليه ما مي تواند اتخاذ شود كه طبيعتا در راستاي منافع آمريكا خواهد بود.

روحاني در خصوص برخي موانع داخلي درباره پرونده هسته اي ايران گفت: ما با مشكلات ناخواسته اي روبرو بوديم اما خوشبختانه از لحاظ تصميم گيري در رده مسوولان عالي نظام مشكل خاصي نداريم.

وي گفت: شايد در ميان برخي احزاب گروهها، افراد و شخصيتها نظرات متفاوتي بيان شود اما بر اساس نظرسنجيها اكثريت قاطع مردم بر حفظ دستاوردهاي هسته اي ايران تاكيد دارند. و همچنين معتقدند به جاي تقابل از طريق تعامل سازنده مي توان منافع و امنيت ملي و فناوري هسته اي را حفظ كرد.

روحاني در خصوص تغيير لحن آمريكا در روزهاي اخير گفت: تغيير لحن بوش و ديگر مقامات كاخ سفيد ناشي از مذاكرات آنها با اروپاست، زماني كه رئيس جمهوري آمريكا مي گويد ايران عراق نيست طبيعتا اين خود ناشي از مذاكرات بين اروپا و آمريكاست كه در آن نظرات ما به آمريكا منتقل شد ه است.

روحاني در بخش ديگري از سخنانش گفت: اروپاييها در مذاكرات مي گويند بياييد وارد معامله شويم شما غني سازي را كنار بگذاريد آنگاه ما هر امتياز اقتصادي و فني بخواهيد به شما مي دهيم و جالب اينكه آمريكا نيز از اين گونه معالات استقبال مي كند اما ما معتقديم اصل فن آوري هسته اي كه امروز بومي و ايراني است قابل معامله نيست و ما از حق مسلم ملت ايران در اين زمينه چشم پوشي نمي كنيم.

دبير شوراي عالي امنيت ملي اضافه كرد: اروپا اعلام مي كند ما براي شما نيروگاه هسته اي خواهيم ساخت و به شما سوخت هسته اي مي دهيم اما شما غني سازي نكنيد زيرا ما نگرانيم مبادا به فكر ساخت بمب اتمي بيافتيد.

روحاني تاكيد كرد: ما به صراحت به اروپا اعلام كرده ايم به مقررات متعهديم و حاضريم مراكز غني سازي ايران زير نظر آژانس بين المللي انرژي اتمي باشد و بيش از حد نياز، غني سازي صورت نگيرد. اما آنها به اين موضوع رضايت نمي دهند.

وي با تاكيد بر اينكه داشتن منابع گاز و نفت نمي تواند مانع از استفاده ايران از انرژي هسته اي باشد ما بايد به سمت فن آوري پيچيده حركت كنيم تا از رشد و توسعه جهاني عقب نمانيم.

روحاني درباره تهديدات اخير آمريكا گفت: اين تهديدات جدي نيست زيرا آمريكا در افغانستان، عراق به هيچ يك از آمل و آرزوهاي خود دست پيدا نكرد كه بخواهد بخت خود را در ايران بيازمايد. آمريكا مي داند قدرت و نفوذ ايران در منطقه و جهان قابل انكار نيست و تاكنون تمامي توطئه هاي دشمنان ايران ناكام مانده است.

از روحاني در خصوص ارتباط پرونده هسته اي ايران با كانديداتوري وي در انتخابات رياست جمهوري سوال شد و وي گفت: اين دو موضوع هيچ ارتباطي با يكديگر ندارد و از طرفي بنده تاكنون تصميمي در اين باره نگرفته ام.