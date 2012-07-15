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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۹:۵۸

تقوی خبر داد:

برگزاری کارگاه آموزش تخصصی مداحی در دامغان

برگزاری کارگاه آموزش تخصصی مداحی در دامغان

دامغان-خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان از برگزاری کارگاه آموزش تخصصی دو روزه مداحی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی تقوی عصر روز یکشنبه در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی ویژه مداحان در دامغان در گفتگو با خبرنگاران، افزود: این کارگاه با هدف ارتقاء سطح علمی مداحان و آشنایی بیشتر آنها با فنون و اصول مداحی برگزار شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه این کارگاه از صبح امروز کار خود را آغاز کرده است تصریح کرد: 200 نفر از مداحان، ذاکران و پیر غلامان شهرستان دامغان در این کارگاه آموزشی دو روزه حضور دارند.

تقوی با بیان اینکه مداح ستایشگر اهل البیت(ع) است اظهار داشت: مداحی از جلوه های روشن محبت و پیوند مردم با اهل بیت (ع) است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان گفت: مداحی اهل بیت(ع) و نوحه خوانی در سوگ این بزرگواران ازجمله کارهایی است که مشروعیت آن را به خوبی می توان در قرآن کریم اثبات کرد.

وی اضافه کرد: امامان شیعه نیز از مداحان و ذاکران تقدیر و تشویق می کردند، صله می دادند، دعا می کردند و برای این کار فضیلت و ثواب بسیار می شمردند.

تقوی در پایان گفت: مداحی و ستایشگری ائمه(ع) در حقیقت ستایشگری نیکی و معنویت و جهاد است.

کد مطلب 1649912

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