وجود 72 هزار هکتار بافت فرسوده شهری و روستایی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قدمی ظهر چهارشنبه در سمینار آموزشی مدیریت بحران و نقش سازمان‌های امدادرسان اظهار داشت: در دولتهای نهم و دهم بیش از یک‌هزار و 400 نقطه روستایی فرسوده و تخریبی در سطح کشور مرمت، بازسازی و مقاوم‌سازی شده اما نیازمند بازسازی و مقاوم‌سازی بافت های بیشتری در کشور هستیم زیرا که یک زلزله پنج ریشتری باعث ویرانی بخش عظیمی از بافتهای فرسوده کشور می شود.

معاون وزیر کشور ادامه داد: مقاوم‌سازی و بازسازی واحدها و بافت‌های فرسوده یکی از راهکارهای مهم برای اصل پیشگیری در مدیریت بحران است از اینرو موضوع مقاوم سازی باید به عنوان یک فرهنگ حاکم در سطح کشور نهادینه شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه 95 درصد ایران بروی گسل زلزله قرار داردباید برای مقابله با حوادث و بلاهای طبیعی نگاهمان را تغییر دهیم و در عملکردها مدیریت مناسب را اعمال کنیم.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور سپس از هزینه‌های سنگین ناشی از حوادث و بحران‌های انسانی و طبیعی یاد کرد وافزود: هزینه‌های لازم برای پیشگیری از حوادث و خسارت‌ها در مواقع بحرانی، یک‌دهم هزینه‌های لازم برای جبران خسارت و امدادرسانی پس از حادثه است.

قدمی به نقش کلیدی مدیریت بحران در جوامع در حال توسعه اشاره کرد وبیان داشت: در صورتی که جامعه‌ای در طرح جامع مدیریت بحران مشکل داشته باشد به هنگام وقوع حوادث با معضل بزرگی رو به رو می‌شود و با توجه توسعه و حادثه‌خیز بودن ایران توجه به مدیریت بحران در آن بسیار ضروری است.

معاون وزیر کشور اضافه کرد: تدوین طرح جامع مدیریت بحران و خطرپذیری کشور ، ایجادهماهنگی بین دستگاه‌ها وتشکیل شورای عالی مدیریت بحران به ریاست رئیس‌جمهور از جمله اقداماتی است که در زمینه مدیریت بحران در کشور انجام شده است.

وی همچنین یادآورشد: در استان فارس سه هزار و 900 هکتار بافت فرسوده وجود دارد که از این میزان یک‌هزار و 700 هکتار در شیراز قرار دارد.