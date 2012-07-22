دستگیری سارقان اموال منازل مسکونی و کشف 30 فقره سرقت در غرب استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمداله نورائی در تشریح این خبر اظهار داشت: با افزایش میزان سرقت ها در شهرستان اسلامشهر و نارضایتی مردم از این امر، دستگیری سارقان به شکل ویژه در دستور کار پلیس آگاهی، کلانتری های 11 مرکزی و 15 امامزاده عقیل(ع) این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ نورائی عنوان کرد: در بررسی های اولیه پلیس مشخص شد سارقان ساعت خاصی را برای ارتکاب جرم خود انتخاب نکرده و در زمان های مختلف با شیوه یکسان اقدام به سرقت می کنند، در ادامه ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و امنیتی گسترده و به کار گیری شگرد های خاص پلیسی، موفق به شناسایی اعضای این باند سرقت حرفه ای شده و یکی اعضای باند سارقان بنام "جواد " در منزل خود در شهرستان اسلامشهر را دستگیر کردند.

درجریان تحقیقات پلیسی از متهم دستگیر شده مشخص شد وی با همدستان خود در اتباط بوده ودر بازجویی های پلیس گفت: از حدود 2سال گذشته، مغازه ساندویچی در شهرستان اسلامشهر داشتم که پس از آشنایی با افرادی بنام های احمد و ابوالفضل که از مشتریان دائمی من بودند، با تشکیل باندی، اقدام به سرقت منازل در سطح این شهرستان می کردیم.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر تصریح کرد: با بدست آمدن اطلاعات جدید و شناسایی محل تردد و پاتوق دیگر اعضای باند سارقان منازل، دو تیم عملیاتی پلیس با اعزام به محل، در اقدامی ضربتی، دو عضو دیگر باند سارقان منازل را بنام های1-«احمد » ،2- «ابوالفضل» دستگیرکرده و جهت تحقیقات بیشتر به پلیس آگاهی منتقل کردند.

سرباند سارقان منازل به نام "احمد" در بازجویی پلیس اذعان داشت: از حدود چهار ماه قبل با تشکیل باندی سه نفره پس از شناسایی منازل، اکثر اوقات، طلاجات و وجوه نقد را برای سرقت انتخاب کرده و با همدستی یک زن، طلاجات مسروقه را به فروش رسانده و تاکنون 30 فقره سرقت را با همدستی 2 نفر دیگر در سطح شهرستان اسلامشهر انجام دادم.

نورائی افزود: با بدست آمدن اطلاعات فوق، در عملیات دیگری ،"رقیه – ن " که طلاجات مسروقه را به فروش می رساند دستگیر شده و با همکاری وی، چهار طلافروش به نام های1- " بیت اله "، 2-" بهرام " ،3" صفر " 4- " علی " به جرم مالخری اموال مسروقه دستگیر شدند.

گفتنی است 4 سارق منزل و 4 مالخر اموال مسروقه،پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.