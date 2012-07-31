قابلیت ثبت شهر تاریخی سیمره در آثار جهانی/انجام 9 فصل کاوش

به گزارش خبرنگار مهر، شهر تاریخی سیمره بزرگترین محوطه تاریخی استان ایلام محسوب می شود.

شهر تاریخی سیمره در حاشیه جنوب شرقی شهر کنونی شهرستان دره شهر واقع شده و این اثر تاریخی بزرگترین محوطه تاریخی در سطح استان ایلام را تشکیل می دهد که بالغ بر 120 هکتار است.

این شهر تاریخی جز نخستین آثار تاریخی ثبت شده استان ایلام در آثار ملی بوده است و محوطه تاریخی این شهر طبق مطالعات و کاوشهای انجام گرفته مربوز به قرون اولیه اسلامی است.

این شهر تاریخی بر اثر وقوع زلزله در سال 334 هجری قمری تخریب و خالی از سکنه شده است و تاکنون 9 فصل کاوش باستانشناسی در این محوطه تاریخی صورت گرفته است.

طبیعت زیبای منطقه در فصل های مختلف و گچبریهای به دست آمده در کاوشهای صورت گرفته در این شهر تاریخی را از جمله ویژگیهای منحصر به فرد آن ذکر کرد.خانه اربایی، بنای مسجد، اماکن حاشیه سیل بند و اماکن مسکونی حاشیه نشین شهر از جمله مکانهایی هستند که در این اثر تاریخی کاوش شده اند.

افراد بسیاری در مسیر سفر خود از این محل عبور کرده و در مورد موقعیت آن توضیحاتی داده اند.

سر اورول اشتاین در مورد دره شهر ( سیمره ) می گوید: تمام مسافرانی که به ناحیه سیمره آمده اند مانند هرتسفلد و اولینسون، دمرگان و غیره این خرابه ها را دیده اند. "شهر عجیبی است شاید تجاوز از پنج هزار خانه داشته باشد از ابتدای تنگ تا انتهای آن یعنی دامنه کوه ، آثار بنا از گچ و سنگ نمایان است"

همچنین اولینسون در سفرنامه ی خود و در مسیر سفر از ذهاب به خوزستان توصیفی بر سیمره (دره شهر ) دارد: به سمت جنوب غربی برای دیدن خرابه های شهر سیمره به راه افتادم. فاصله شهر سیمره تا مصب کرخه در حدود سیزده کیلومتر است و موقعیت مکانی آن با سیروان یکی است . فزون بر این چنان شباهتی بین این دو شهر وجود دارد که آنچه درباره سیروان گفته ام در باره سیمره نیز صدق می کند با این حال یک فرق عمده وجود دارد و آن هم این که در اینجا ساختمان های بیشتری وجود دارد که بزرگی شهر را می رساند، و همچنین در سیمره ساختمان ها به هم فشرده نیستد و از این رو مسیر خیابان ها ، بازارها ، محل کاروانسراها و عمارات به خوبی آشکار است.

معاون میراث فرهنگی استان ایلام در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: سیمره شهری باستانی در ضلع غربی و جنوب غربی دره شهر است و قدمت آن به اواخر دوره ساسانی و قرون اولیه اسلامی می‌رسد .



عبدالمالک شنبه زاده اظهار داشت: تاکنون 9 فصل کاوش بر روی این شهر تاریخی انجام شده و حاصل آن کشف اماکن و اشیا تاریخی مختلفی بوده است همچنین به منظور حفظ اشیا تاریخی در این شهر باستانی موزه باستان شناسی در شهر دره شهر احداث شده و اشیا در این مکان نگهداری می شوند.

وی بیان داشت: کارشناسان، این شهر تاریخی قابلیت ثبت در آثار جهانی دارد ولی نیاز به تعامل مردم و مسئولان دارد به نحوی که باید این شهر تاریخی تنها به محل و مکان تاریخی تبدیل شود.

معاون میراث فرهنگی ایلام گفت: پس از 10 سال وقفه، کاوش و بررسی در شهر تاریخی سیمره از سرگرفته شده است.

این مسئول عنوان کرد: با استفاده از تجهیزات،‌ زمینه لازم برای حفاظت از گچ بری های نفیس و تاریخی این مسجد به منظور جلوگیری از تخریب آنها فراهم می شود.





وی ادامه داد: عملیات اجرایی ساماندهی این مسجد تاریخی آغاز شده و به مدت دو ماه ادامه می یابد.



معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،‌ صنایع دستی و گردشگری ایلام افزود: برای اجرای این طرح یک میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی عنوان کرد: موزه باستان شناسی دره شهر به عنوان گنجینه تخصصی استان ایلام دربردارنده بیشترین یافته های دیرینه شناسی در زمینه تاریخ، فرهنگ، هنر و تمدن از دوران پیش از تاریخ تا عصر اسلامی است.

شنبه زاده افزود: این گنجینه از جمله موزه های دیدنی استان ایلام است که در کنار شهر تاریخی سیمره دایر و بنا شده است.

وی تصریح کرد: مجموعه آثار موجود در گنجینه به سه گروه آثار کاربردی شامل ظروف سفالی، جام و بشقاب و غیره، سکه های مربوط به حکومت پادشاهان سلوکی، اشکانی، ساسانی و اوایل دوره اسلامی و همچنین گچ بری های شهر تاریخی سیمره که در حفاری ها و کاوش های باستان شناسی به دست آمده تقسیم می شود.

معاون میراث فرهنگی ایلام گفت: عرصه و حریم شهر تاریخی سیمره از طریق معاونت میراث فرهنگی کشور تعیین، تصویب و ابلاغ شد .



شنبه‌زاده افزود: عرصه و حریم شهر تاریخی سیمره در نخستین همایش تعیین عرصه و حریم آثار تاریخی در شیراز به تصویب رسید و از طریق معاونت میراث فرهنگی کشور به ارگان‌ها و سازمان‌های ذیربط ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: این مصوبه در آینده نزدیک به اطلاع مالکان واقع در حریم شهر تاریخی خواهد رسید

این مسئول عنوان کرد: 720 اثر تاریخی در استان ایلام در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده آثار شاخص استان ایلام شامل شهرهای تاریخی، تپه، قلعه و آتشکده است.



به گفته وی، اکنون برای بیشتر آثار تاریخی در استان ایلام پرونده ثبت ایجاد شده که به تناوب برای ثبت آنها در فهرست آثار ملی اقدام می شود.