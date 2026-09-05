به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ بیست و یکمین همایش تخصصی تعاونی‌های برتر ملی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

در حاشیه این همایش احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاران چرا سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد محقق نمی‌شود، شاکی شد و گفت: چرا شما خبرنگاران یک دهه این سوال تکراری را می‌پرسید؟

خبرنگار مهر در واکنش به مقام عالی وزارت گفت، شما بفرمایید که چرا یک دهه پرسش ما خبرنگاران این سوال است؟

در برنامه پنجم توسعه تا برنامه هفتم پیشرفت همچنان بر سهم تعاون در اقتصاد تاکید می‌شود اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت این سهم از ۶ درصد بالاتر نرفته است. نزدیک ۳ برنامه توسعه‌ای ۵ ساله نوشته شده و همچنان به قول وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرسش تکراری خبرنگاران در خصوص سهم ۲۵ درصدی تعاون است.

وی در ادامه این پرسش و پاسخ از خبرنگاران پرسید، شما بگویید ما در دولت باید چه کنیم؟ حال پرسش خبرنگار مهر این است که آقای وزیر، مسئولیت خبرنگار پیگیری مسائل اعلام شده در قالب برنامه‌های دولتی است اما اجرا با دولت و دولتمردان است.

میدری در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که چه تضمینی وجود دارد پرسش ما خبرنگاران از وزیر تعاون دولت بعد دوباره همین سوال نباشد، بر ضرورت تغییر رویکرد از «تصدی‌گری دولتی» به «تقویت تشکل‌های مردمی» و اصلاح زیرساخت‌های حقوقی تأکید کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعاون یک جنبش «از پایین به بالا» است، تصریح کرد: تصور اینکه دولت باید تعاونی‌ها را با دستور ایجاد کند، اشتباه است. رشد تعاون باید از بطن جامعه و با شکل‌گیری ارتباطات غیررسمی میان فعالان اقتصادی آغاز شود. در حال حاضر، برنامه ما این است که ابتدا بستری برای شناسایی فعالان یک حوزه یا منطقه فراهم کنیم تا با ایجاد مبادلات اقتصادی غیررسمی، اعتماد لازم شکل بگیرد و پس از آن، این گروه‌ها در قالب یک شخصیت حقوقی ثبت شوند.

میدری با اشاره به چالش‌های جدی موجود در مسیر ثبت و فعالیت تعاونی‌ها گفت: ما با انبوهی از قوانین دست‌وپاگیر مواجهیم که عملاً فعالیت تعاونی‌ها را محدود کرده است. در همین راستا، اقداماتی جهت تنقیح قوانین، استانداردسازی اساسنامه‌ها و اصلاح رویه‌های تصفیه تعاونی‌ها با همکاری قوه قضاییه آغاز شده است. همچنین، استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی برای راهنمایی متقاضیان ثبت تعاونی در دستور کار قرار دارد.

به گفته وی سند برنامه تحول تعاون تدوین شده و برای نقد و بررسی در اختیار صاحب‌نظران این حوزه قرار گرفته است تا با بهره‌گیری از خرد جمعی، اصلاحات لازم انجام شود.

سال‌ها است از اصلاح و تغییر قوانین بخش تعاون سخن رانده می‌شود اما پس از گذشت یک دهه هنوز تغییری اعمال نشده و در حد حرف و شعار باقی مانده است.

به طور قطع در دولت بعدی باز هم یکی از پرسش‌های تکراری خبرنگاران حوزه تعاون از مقام عالی وزارت این خواهد بود که «چرا سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد محقق نمی‌شود؟»