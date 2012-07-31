عظیم قیچی ساز بر بام خطرناکترین قله جهان ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر ، عظیم قیچی ساز پرافتخارین کوهنورد ایران و آذربایجان شرقی و دارنده رکورد صعود به قلل بالای 8000 متر ایران که به علت بارش برف سنگین و خطر سقوط در قله k2 مجبور شد از کمپ یک در قله k2 به بیس کمپ بازگردد صبح امروز سه شنبه موفق شد نهمین قله بالای 8000 متر جهان را فتح کند .



عظیم قیچی ساز کوهنورد حرفه ای تبریز قصد دارد تمامی 14 قله بالای 8000 متر جهان را فتح کند و در این راه تاکنون موفق به صعود 8 قله شده است .



قیچی ساز 31 ساله که هم اکنون دانشجوی رشته تربیت بدنی است و تاکنون به قلل اورست (8848 متر- 1384) ، قله برودپیک (8047 متر- 1387) ، قله دائولاگیری (8167 متر- 1389) ، قله نانگا باربات (8125 متر- 1389) ، قله کانچن جونگا (8586 متر- 1390) ، قله گاشر بروم دو (8035 متر- 1390) ، قله گاشربروم یک (8068 متر-1390 ) ، قله آنا پورنا (8091 متر- 1391) و قله کی 2 (861 1 متر- امسال)صعود کرده است .