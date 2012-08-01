اصفهان رتبه نخست آموزش نیروی انسانی در مقابله با بحران را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه فروش شامگاه سه شنبه در مراسم تحویل اقلام و تجهیزات تخصصی امدادی در مدیریت بحران در محل مرکز بازگشت اتباع خارجی استان اصفهان با اشاره به معضلات و مشکلات استان اصفهان اظهار داشت: خشکسالی، کم آبی و آلودگی هوا جزو حوادث تدریجی استان اصفهان به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه استان اصفهان بیشترین رتبه آموزش نیروی انسانی در مقابله با بحران در کشور را دارد، افزود: در سال گذشته 342 هزار نفر آموزش‌های تخصصی و عمومی را فراگرفتند.

مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان ادامه داد: سه هزار و 500 مدیر دستگاه های مختلف استان اصفهان نیز در سال گذشته در مانور اردستان آموزش دیدند.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری 40 درصد کارمندان استان اصفهان آموزشهای لازم مدیریت بحران را می‌بینند، گفت: نخستین دوره آموزشی مدیریت بحران ویژه کارکنان فرمانداری و استانداری قبل از ماه مبارک رمضان آغاز شد که در طول سال استمرار دارد.

شیشه فروش اضافه کرد: همچنین آموزش‌های مقابله با بحران در محله های اصفهان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه اعتبار مدیریت بحران در سال گذشته افزون بر 250 میلیارد تومان بود، اظهار داشت: 900 پروژه با این اعتبار اجرایی شده است.

مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به اینکه در سال گذشته 37 میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات امدادی اختصاص یافت، افزود: صدا و سیمای اصفهان به تجهیزات امدادی مجهز و استودیو سیار برای مواقع بحرانی استان تهیه شده است.

وی یادآور شد: روستاهای استان تا یک ماه آینده به 20 دستگاه آتش‌نشانی مجهز می‌شود.