محفل انس با قرآن کریم در دانشگاه آزاد ساری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این محفل معنوی و نورانی که به همت دفتر فرهنگ اسلامی، روابط عمومی و کانون قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری برگزار شد سیدمهدی احمدی و نقی عالیشاه دو تن از قاریان برجسته استان و کشور به تلاوت آیات قرآن کریم پرداختند.



قرائت شعر ویژه میلاد حضرت امام حسن مجتبی (ع) و اجرای برنامه همخوانی و تواشیح توسط گروه تواشیح والضحی از دیگر برنامه های این مراسم معنوی بود.



در پایان شرکت کنندگان در این محفل نورانی و معنوی ، نماز جماعت ظهر و عصر را به امامت حجت الاسلام باقریان اقامه کردند.

اجرای طرح تربیت حافظان قرآن درامامزادگان رامسر



رئیس اوقاف رامسر از آغاز اجرای طرح تربت حافظان قرآن کریم در امامزادگان این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام حسین قبادی ظهار داشت: طرح تربیت حافظان قرآن کریم در امامزادگان شهرستان رامسر در حال اجراست که این طرح در جهت تحقق بخشیدن منویات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) است.

وی افزود: طرح تربیت حافظان قرآن کریم از بتدای ماه رمضان درامامزادگان این شهرستان از اول ماه مبارک رمضان آغاز شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره اوقاف رامسرگفت: سهمیه تربیت حافظ قرآن کریم از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران برای این شهرستان 400 نفر بوده است که اسامی این افراد در سامانه جامع به ثبت رسیده است.