سيد حسن نصرالله : موضوع مقاومت داخلي است ، نه به بوش ربطي دارد ، نه به شوراي امنيت // زمينه بروز فتنه طائفه اي ميان شيعه وسني در لبنان وجود ندارد // اولين استفاده كننده از اين حوادث اسرائيل است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، سيد حسن نصرالله دبير كل حزب الله لبنان بار ديگر مخالفت خود را با خلع سلاح اين جنبش مورد تاكيد قرار داد و در حقيقت پاسخ اسقف اعظم ماروني هاي لبنان را داد كه صفير دو روز پيش در آمريكا پس از ديدار با كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد و جرج بوش رئيس جمهور آمريكا خواستار خلع سلاح حزب الله شده بود.



سيدحسن نصرالله در پاسخ به سوالي درباره اظهارات اسقف اعظم ماروني هاي لبنان كه خلع سلاح حزب الله را خواستار شده بود، گفت : ما اميدوار بوديم كه چنين مسائلي مطرح نمي شد.



دبيركل حزب الله كه پس از ديدار با شيخ محمد قباني مفتي سني هاي لبنان سخن مي گفت ،‌افزود: هنگامي كه دو نماينده از سوي اسقف ماروني ها با ما ديدار كردند به آنها گفتم موضع گيري درباره مسائل سرنوشت ساز مناسب نيست .



وي گفت : مساله مقاومت موضوع داخلي است هيچ كس حق بررسي آن را ندارد نه آمريكا و نه شوراي امنيت و نه به طور كلي هيچ كس ديگر .



صفير گفته بود: حزب الله در راه آزادسازي جنوب لبنان از اشغال اسرائيل پس از 22 سال اشغال آن گام برداشت اما اكنون دليلي براي اينكه همچنان مسلح باقي بماند، وجود ندارد .



وي براي اولين بار چهارشنبه گذشته در كاخ سفيد با جرج بوش رئيس جمهور آمريكا ديدار كرد بوش بارها خلع سلاح حزب الله را خواستار شده است.



نصرالله درباره انفجار بمب در منطقه مسيحي نشين در شمال بيروت كه 11 زخمي برجاي گذاشت ، گفت : هرچند هنوز زود است جرياني را متهم كنيم اما باز هم مي گويم اولين استفاده كننده از اين حوادث اسرائيل است.



دبيركل حزب الله افزود: اين يك حادثه خطرناك بود برخي مي خواهند كشور را به سمت تنش و ناآرامي وناامني بكشانند.



وي تاكيد كرد: زمينه بروز فتنه طائفه اي ميان شيعه وسني در لبنان وجود ندارد.



سيدحسن نصرالله گفت : اين موضوع بخش مهمي از ديدار ما را تشكيل مي داد و ما بر ضرورت استحكام وتقويت وحدت شيعه وسني لبنان تلاش مي كنيم زيرا برخي به دنبال مشكل آفريني در لبنان هستند.



از سوي ديگر مفتي سني هاي لبنان نيز گفت : بايد تمام تلاش ها براي تقويت روابط ميان مسلمانان و مسيحيان انجام شود.

در پايان سيدحسن نصرالله از معارضان خواست به گفتگو روي آورند .

وي تاكيد كرد: تنها راه حل مشكلات اين است كه در پاي ميز مذاكرات حاضر شويم آنها (معارضان) درصورت مخالفت با گفتگو مسئول هستند.



اين در حالي است كه معارضان پيوستن به دولت وحدت ملي را رد كرده اند وهمچنان بر شرايط گذشته خود كه مهمترين آنها انجام تحقيق بين المللي درباره ترور حريري و استعفاي روساي دستگاه هاي امنيتي لبنان است پافشاري مي كنند.



روز گذشته نيزاميل لحود رئيس جمهور لبنان از معارضان خواست براي حفظ لبنان به گفتگو روي آورند.

