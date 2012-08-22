آمریکا بازار طلای سیاه را سکه کرد/ نفت ایران 110 دلار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تنگ شدن حلقه تحریم علیه صنعت نفت ایران و کاهش صادرات طلای سیاه ایرانی به ترکیه، چین و ژاپن و نگرانی مصرف کنندگان از کاهش عرضه نفت منجر به افزایش بهای طلای سیاه در بازارهای جهانی شده است.

بر این اساس تصمیم اخیر کاخ سفید مبنی بر بازگشایی درب مخازن استراتژیک و راهبردی نفت به بازارهای جهانی هم تاکنون نتوانسته شوک تحریم نفت ایران را مهار کند و از این رو در هفته‌های سیر صعودی قیمت طلای سیاه ادامه یافته است.

از سوی دیگر ادامه تنش‌های ژئوپولیتیکی در منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس، ادامه کاهش تولید نفت در حوزه دریای شمال به دلیل مسائل فنی و افزایش تقاضاهای فصلی هم در تقویت قیمت طلای سیاه در بازارهای جهانی تاثیر گذار بوده است.

کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند به زودی با افزایش تنش‌های ژئوپولیتیکی در منطقه خاورمیانه بهای نفت خام هم در بازارهای جهانی از مرز 120 دلار عبور کند.

در آخرین معاملات انجام گرفته در بازار ICE لندن قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با 84 سنت افزایش به مرز 116 دلار رسیده است و در بازار نیویورک هم هر بشکه نفت سبک آمریکا با 63 سنت افزایش 96 دلار و 60 سنت معامله شده است.

همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت خام در بازارهای چهار گوشه جهان، بهای طلای سیاه سبک و سنگین صادراتی ایران هم در آسیا، اروپا، حوزه دریای مدیترانه و آفریقای جنوبی هم با افزایش روبرو بوده است.

مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران هم با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت قیمت فروش نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران، اعلام کرد: 20 اوت سالجاری میلادی بهای نفت خام سبک صادراتی ایران در بازارهای آسیایی 109 دلار و 6 سنت در هر بشکه معامله شده است.



همچنین نفت خام سبک ایران 20 اوت 2012 میلادی برای عرضه در بازارهای شمالغرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقای جنوبی به ترتیب به 110 دلار و 14 سنت، 106 دلار و 81 سنت و 109 دلار و 26 سنت به مشتریان خارجی تحویل داده شده است.



در همین حال، بهای نفت خام سنگین ایران هم در یک هفته گذشته با افزایش چند دلاری در بازارهای چهار گوشه جهان معامله شده است به طوری‌که نفت خام سنگین ایران با بهای 107 دلار و 63 سنت به مشتریان آسیایی فروخته شده است.



قیمت نفت خام سنگین ایران برای عرضه در بازارهای شمال غرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقا به ترتیب به 108 دلار و 66 سنت، 105 دلار و 56 سنت و 107 دلار و 10 سنت معامله شده است.



از سوی دیگر بهای هر بشکه نفت خام سبک ایران در منطقه فوب سیدی کریر به 109 دلار و 36 سنت و هر بشکه نفت خام سنگین به 108 دلار و 11 سنت افزایش یافته است.

سید محمدعلی خطیبی هم روز گذشته در گفتگو با مهر درباره دلایل افزایش قیمت جهانی نفت خام، گفته است: مهمترین عامل گران شدن بهای طلای سیاه به ویژه در تابستان سالجاری نگرانی مصرف کنندگان بزرگ نفت از عرضه این کالا است.



نماینده ایران در هیات عامل اوپک از تغییر و تحولات ژئوپولیتیکی در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه به عنوان یکی دیگر از دلایل افزایش بهای نفت یاد کرد و افزود: افت تولید نفت در منطقه دریای شمال به دلیل مسائل فنی هم از دیگر دلایل افزایش قیمت نفت خام در بازار جهانی است.



وی با یادآوری اینکه به تدریج با ورود به فصل پاییز و زمستان بازار خود را برای افزایش تقاضاهای فصلی آماده می کند، تاکید کرده است: افزایش تقاضای فصلی همزمان با کاهش دمای هوا در نیمکره شمالی زمین در پاییز و زمستان به تقویت قیمت نفت خام کمک می کند.