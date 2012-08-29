شبکه روشنایی شهرک های صنعتی سرخه و لاسجرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان عصر سه شنبه در حاشیه افتتاح پروژه شبکه روشنایی شهرک صنعتی سرخه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد وخاطره شهیدان دولت گفت: این شبکه به طول سه و نیم کیلومتر و با هزینه یک میلیارد و 430 میلیون ریال اجرا شده است.

مهدی ادب از توسعه و افزایش شهرک صنعتی سرخه در آینده نزدیک به 200 هکتار خبر داد و گفت: شهرک صنعتی سرخه در مرحله اول 75 هکتار وسعت دارد.

وی مساحت قابل واگذاری برای استقرار واحدهای صنعتی در این شهرک را 53 هکتار ذکر کرد و گفت: این واگذاری ها در زمینه های مختلف صنعتی شامل محصولات شیمیایی، برق و الکترونیک، کانی غیر فلزی، سلولزی، غذایی و فلزی در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد.

ظرفیت ایجاد بیش از چهار هزار و 500 شغل در شهرک صنعتی سرخه



ادب با اشاره به فعالیت هشت واحد صنعتی با اشتغالزایی 211 نفر در شهرک صنعتی سرخه خبر داد و افزود: 130 مورد قرار داد واگذاری زمین برای استقرار واحدهای تولیدی صنعتی نیز با سرمایه گذاران منعقد شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان با بیان اینکه برای ایجاد زیرساخت ها در شهرک صنعتی سرخه تاکنون 30 میلیارد ریال هزینه شده است گفت: برای ایجاد زیرساخت های لازم تاکنون عملیات آبرسانی، آماده سازی، برق رسانی، خیابان کشی و آسفالت، جدول گذاری و ... در این شهرک انجام شده است.

ادب تصریح کرد: شهرک صنعتی سرخه با تکمیل نهایی و استقرار واحدها در آن، ظرفیت ایجاد بیش از چهار هزار و 500 نفر اشتغال را دارد.

افتتاح شبکه روشنایی شهرک صنعتی لاسجرد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان همچنین از افتتاح شبکه روشنایی لاسجرد در ششمین روز هفته دولت خبر داد و افزود: شبکه روشنایی شهرک صنعتی لاسجر نیز به طول یک و نیم کیلومتر و هزینه 100 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

شهرک صنعتی آرادان با 50 میلیارد ریال اعتبار افتتاح شد

ادب همچنین با اشاره به اینکه شهرک صنعتی آرادان در قالب مصوبات دور اول سفر هیئت دولت و با اعتبار بیش از 50 میلیارد ریال و در وسعت 95 هکتار ایجاد شده است پیش بینی کرد که در این طرح برای دوهزار نفر شغل ایجاد شود.

وی با بیان اینکه ساخت شهرک صنعتی آرادان از دوسال گذشته آغاز شده است افزود: در فاز اول 50 هکتار با قابلیت واگذاری زمین برای استقرار واحدهای تولیدی صنعتی آغاز شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان این شهرک تنها شهرکی در کشور است که زیرساخت های لازم قبل از استقرار واحدهای تولیدی در آن ایجاد شده است.