هفت پروژه عمرانی در بخش امام حسن افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا علی نیا صبح چهارشنبه در آیین افتتاح و کلنگ زنی طرح‌های عمرانی بخش امام حسن افزود: بندر امام حسن از نقاط گردشگری شهرستان دیلم و استان بوشهر است که باید این صنعت دراین بخش تقویت شود.

وی اضافه کرد: این پروژه ها شامل عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه توزیع آب به روستای شیرونک، فاز دو و سه پارک ساحلی و خیابان شیلات امام حسن، طرح مرغداری 30 هزارقطعه ای روستای بویرات و قنات و افتتاح خانه عالم در امام حسن بود.

معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار دیلم بیان داشت: دراین ارتباط 10 میلیارد ریال تنها به شهرداری امام حسن و پنج میلیارد ریال برای اجرای پروژه پارک ساحلی امام حسن اختصاص یافته است.

افتتاح خانه عالم امام حسن

امام جمعه دیلم در ایین افتتاح خانه عالم امام حسن گفت: کارهای عمرانی بدون توسعه فرهنگی معنا ندارد و باید توسعه فرهنگی مدنظر مسوولان قرارگیرد.

حجت الاسلام ابوالحسن حسینی بوشهری افزود: در ساخت خانه های عالم باید معماری اسلامی موردتوجه قرارگیرد.

رییس اداره تبلیغات اسلامی دیلم در آین آیین گفت: خانه عالم در امام حسن با اعتبار بیش از 450 میلیون ریال و به مساحت 170 مترمربع به بهره برداری می رسد.

حجت الاسلام حسین شیخی افزود: احداث خانه عالم و استقرار روحانی موجب توسعه فرهنگی این مناطق می شود.

آغاز عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه توزیع آب روستای شیرونک

رییس اداره آب وفاضلاب روستایی در آیین آغاز عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه توزیع آب روستای شیرونک گفت: کل اعتباراین پروژه چهار میلیارد ریال درنظرگرفته شده که تاکنون یک میلیارد ریال آن مصوب شده است.

قاسم غریب پور افزود: این پروژه 13 و نیم کیلومتر است که درمدت کمتر از شش ماه به اتمام می رسد و حدود 15 خانوار را تحت پوشش قرار می دهد.

جشن برق دارکردن روستاها



بخشدار امام حسن گفت: جشن برق دارکردن روستاها در روستای شیرونک انجام شد و امسال نیز جشن پاب دارشدن همه روستاهای شهرستان دیلم گرفته می شود.

معاون شهردار امام حسن در کلنگزنی فاز دو و سه پارک ساحلی و خیابان شیلات امام حسن گفت: پارک ساحلی با بیش از چهارهکتار و به مساحت یکهزارمترمربع احداث می شود.

حبیب اله مالکی افزود: این طرح شامل پیست دوچرخه سواری، نمازخانه، چمن مصنوعی سرویس بهداشتی و حمام و اعتبار آن 50 میلیاردرریال است.

وی بین داشت: طول پروژه خیابان شیلات یک هزارو 200 متر و با اعتبار دومیلیارد ریال احداث می شود.

آغاز عملیات اجرایی طرح مرغداری 30 هزار قطعه ای روستای بویرات

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دیلم در آغاز عملیات اجرایی طرح مرغداری 30 هزار قطعه ای روستای بویرات گفت: اعتبار این پروژه پنج هزار و 152 میلیون ریال است که بخشی از توسط بخش خصوصی و بخشی از آن تسهیلات بانکی است.

شاپور خشنو افزود: دو واحد مرغداری دیگر در شهرستان دیلم قراراست در دهه فجر به بهره برداری برسد.

در پایان این مراسم مسئولان دیلم و بخش امام حسن با یکی از خانواده شهدا و ایثارگر بخش امام حسن دیدار کردند.