پخش مستقیم افتتاحیه اجلاس سران/فرزاد حسنی در رادیو تابستانه

به گزارش خبرگزاری مهر، جلوههای ساده زیستی، ولایتمداری و خدمترسانی شهیدان رجایی و باهنر در برنامه "اسوه خدمت" بیان خواهد شد.
در این ویژه برنامه جلوههایی از ساده زیستی، ولایتمداری و خدمترسانی شهیدان رجایی و باهنر در مصاحبه با همرزمان و همراهان شهید همچون اسدالله بادامچیان، حسن عسگری راد مسئول دفتر شهید رجایی در زمان نخست وزیری و دکتر هادی منافی، وزیر بهداری در دولت شهید رجایی، بیان میشود.
ویژه برنامه "اسوه خدمت" کاری از گروه خبر و برنامههای سیاسی، به تهیه کنندگی و سردبیری سید محمد مهدی رکنی روز 8 شهریور همزمان با سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر ساعت 11:15 از شبکه رادیویی معارف تقدیم شنوندگان فرهیخته خواهد شد.
پخش مستقیم افتتاحیه شانزدهمین اجلاس سران
رادیو ایران فردا صبح پنجشنبه نهم شهریور از ساعت 9 افتتاحیه شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد را به صورت زنده پخش میکند.
ویژه برنامههای اجلاس جنبش عدم تعهد رادیو جوان
ویژه برنامه "اجلاس" به صورت زنده ساعت 9 تا 11 فردا روی آنتن میرود و بعد از "چهل تکه" از ساعت 15:25 تا 16 پخش خواهد داشت.
همینطور آنتن رادیو جوان ساعت 10 تا 12:30 جمعه 10 شهریور و 19 تا 21 همین تاریخ به ارتباط زنده با اجلاس اختصاص خواهد داشت.
رادیو فرهنگ میزبان معاون امور مجلس رییس جمهور
برنامه نقد فرهنگی همزمان با برگزاری شانزدهمین اجلاس غیرمتعهدها و میزبان دکتر لطف الله فروزنده دهکردی خواهد بود. این برنامه یکشنبه 12 شهریور ساعت 8:30 از رادیو فرهنگ پخش میشود و در گفتگو با معاون پارلمانی رییس جمهور ، دستاوردهای فرهنگی اجلاس عدم تعهد را تحلیل و بررسی خواهد کرد.
تببین اقتصاد مقاومتی از جنبه فرهنگی و بررسی تعاملات فرهنگی و اقتصادی کشورهای عضو و همچنین تاثیر این اجلاس بر مناسبات کشورهای جنبش عدم تعهد از جمله موضوعاتی است که در این برنامه نقد و بررسی میشود.
"نقد فرهنگی" کاری از گروه اندیشه شبکه فرهنگ است که یکشنبه دوازدهم شهریور روی موج اف ام ردیف 106 از رادیو فرهنگ پخش خواهد شد.
