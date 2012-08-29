پخش مستقیم افتتاحیه اجلاس سران/فرزاد حسنی در رادیو تابستانه

به گزارش خبرگزاری مهر، جلوه‌های ساده زیستی، ولایت‌مداری و خدمت‌رسانی شهیدان رجایی و باهنر در برنامه "اسوه خدمت" بیان خواهد شد.

در این ویژه برنامه جلوه‌هایی از ساده زیستی، ولایت‌مداری و خدمت‌رسانی شهیدان رجایی و باهنر در مصاحبه با همرزمان و همراهان شهید همچون اسدالله بادامچیان، حسن عسگری راد مسئول دفتر شهید رجایی در زمان نخست وزیری و دکتر هادی منافی، وزیر بهداری در دولت شهید رجایی، بیان می‌شود.

ویژه برنامه "اسوه خدمت" کاری از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی، به تهیه کنندگی و سردبیری سید محمد مهدی رکنی روز 8 شهریور همزمان با سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر ساعت 11:15 از شبکه رادیویی معارف تقدیم شنوندگان فرهیخته خواهد شد.

پخش مستقیم افتتاحیه شانزدهمین اجلاس سران

رادیو ایران فردا صبح پنجشنبه نهم شهریور از ساعت 9 افتتاحیه شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد را به صورت زنده پخش می‌کند.

ویژه برنامه‌های اجلاس جنبش عدم تعهد رادیو جوان

ویژه برنامه "اجلاس" به صورت زنده ساعت 9 تا 11 فردا روی آنتن می‌رود و بعد از "چهل تکه" از ساعت 15:25 تا 16 پخش خواهد داشت.

همینطور آنتن رادیو جوان ساعت 10 تا 12:30 جمعه 10 شهریور و 19 تا 21 همین تاریخ به ارتباط زنده با اجلاس اختصاص خواهد داشت.

رادیو فرهنگ میزبان معاون امور مجلس رییس جمهور

برنامه نقد فرهنگی همزمان با برگزاری شانزدهمین اجلاس غیرمتعهدها و میزبان دکتر لطف الله فروزنده دهکردی خواهد بود. این برنامه یکشنبه 12 شهریور ساعت 8:30 از رادیو فرهنگ پخش می‌شود و در گفتگو با معاون پارلمانی رییس جمهور ، دستاوردهای فرهنگی اجلاس عدم تعهد را تحلیل و بررسی خواهد کرد.

تببین اقتصاد مقاومتی از جنبه فرهنگی و بررسی تعاملات فرهنگی و اقتصادی کشورهای عضو و همچنین تاثیر این اجلاس بر مناسبات کشورهای جنبش عدم تعهد از جمله موضوعاتی است که در این برنامه نقد و بررسی می‌شود.

"نقد فرهنگی" کاری از گروه اندیشه شبکه فرهنگ است که یکشنبه دوازدهم شهریور روی موج اف ام ردیف 106 از رادیو فرهنگ پخش خواهد شد.

فرزاد حسنی صبح جمعه در رادیو تابستانه

فرزاد حسنی گوینده با سابقه رادیو، صبح جمعه همزمان با برگزاری شانزدهمین اجلاس جنبش غیر متعهدها در برنامه متنوع، جذاب، دیدنی و شنیدنی رادیو تابستانه اجرا دارد.

برنامه‌های شاد و مفرح این شبکه رادیویی در صبح جمعه 10 شهریور با اجرای متفاوت فرزاد حسنی از ساعت 8 صبح تا 12 روی آنتن می‌رود.

در این رادیوی فصلی حسنی به مهم‌ترین رویداد سیاسی شانزدهمین اجلاس جنبش غیر متعهد اشاره دارد همچنین پخش نمایش‌های کوتاه و جذاب به صورت زنده، ارتباط با کارشناسان گردشگری در کنار معرفی مناطق جذاب گردشگری استان‌ها با اجرای دیدنی فرزاد حسنی در رادیو تصویری تابستانه درفرکانس FM ردیف 105.5 به صورت تصویری در آدرس radiotabestaneh.ir دیدن و شنیدن است.

رادیو فرهنگ کارگاه مادر و کودک برگزار می‌کند

برنامه "جای پای کودکی" جمعه دهم شهریور متل‌های قدیمی کودکان در ادبیات کهن ایران را با حضور کودکان باز خوانی می‌کند.

برنامه این هفته که با حضور شکوه حاج نصرالله پژوهشگر و منتقد ادبیات کودک و نوجوان پخش می شود، به روایت و بازخوانی متل های قدیمی ادبیات کودکان نظیر متل قدیمی "دویدم و دویدم" و "مهمان ناخوانده" اختصاص دارد.

در این برنامه که به نوعی کارگاه مادر و کودک خواهد بود، به غیر از روایت این متل های قدیمی و داستان های ادبیات کهن، کودکان با کمک و همکاری مادران خود متل های جدید بر اساس متل های مطرح شده در برنامه خلق خواهند کرد.

"جای پای کودکی" کاری از گروه دانش است که جمعه ها ساعت 15:30 پخش می شود. تهیه کنندگی این برنامه به عهده طاهره نیافر و نویسندگی سردبیری و اجرای این برنامه با معصومه آقاجانی است.