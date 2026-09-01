به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدناصر محمدی، ظهر سه‌شنبه، در نشست تبیینی «روایت وحدت» که با حضور علمای شیعه و سنی در یزد برگزار شد، با استناد به آیه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» اظهار کرد: وحدت میان شیعه و سنی یک تبلیغ یا تعارف نیست، بلکه حقیقتی است که در اصول اعتقادی و دینی مسلمانان وجود دارد.

وی افزود: خدای ما یکی، پیامبر ما یکی، قرآن ما یکی و کعبه ما یکی است و در عباداتی مانند نماز، روزه، خمس، زکات و حج نیز اشتراکات فراوانی میان شیعه و اهل سنت وجود دارد.

محمدی با بیان اینکه اختلافات موجود عمدتاً در برخی مسائل جزئی و فروع دینی است، گفت: دشمنان این اختلافات جزئی را بزرگ می‌کنند تا مسلمانان را مقابل یکدیگر قرار دهند؛ در حالی که نباید این مسائل موجب ایجاد تفرقه و دشمنی میان امت اسلامی شود.

امام جمعه موقت یزد با اشاره به سیاست‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان اسلام اظهار کرد: سیاست استکبار جهانی همان سیاست فرعونی «جَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا» است؛ یعنی جامعه را به گروه‌های مختلف تقسیم می‌کند تا بتواند بر آنها مسلط شود.

وی تصریح کرد: امروز نیز استکبار جهانی و عوامل آن تلاش می‌کنند میان مسلمانان اختلاف ایجاد کنند و آنها را مقابل یکدیگر قرار دهند، بنابراین باید نسبت به این توطئه هوشیار باشیم.

محمدی با اشاره به تأکید امام خمینی (ره) بر حرمت توهین به مقدسات مذاهب اسلامی گفت: هیچ‌کس حق ندارد به مقدسات و بزرگان مذاهب دیگر توهین کند. همان‌گونه که جریان‌هایی که به مقدسات اهل سنت توهین می‌کنند مورد تأیید ما نیستند، کسانی نیز که شیعیان را تکفیر می‌کنند، مورد قبول نیستند.

وی ادامه داد: تهمت‌هایی مانند مجوسی بودن ایرانیان یا بت‌پرست دانستن شیعیان به دلیل استفاده از مهر در نماز، از جمله مطالبی است که برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان مطرح شده است؛ در حالی که همه مسلمانان خدا را عبادت می‌کنند و اختلاف در شیوه برخی اعمال عبادی، مجوز تکفیر و توهین نیست.

امام جمعه موقت یزد با اشاره به تفاوت‌های موجود در برخی احکام فقهی میان مذاهب اسلامی بیان کرد: ممکن است شیعیان در نماز دست‌ها را نبندند و اهل سنت دست‌ها را ببندند، یا درباره گفتن «آمین» و محل سجده تفاوت‌هایی وجود داشته باشد، اما این مسائل نباید وسیله‌ای برای متهم کردن یکدیگر به کفر شود.

محمدی همچنین با اشاره به موضوع قرآن کریم گفت: گاهی ادعا می‌شود شیعیان معتقد به تحریف قرآن هستند، در حالی که اعتقاد عموم علمای شیعه این است که قرآن موجود همان کتاب نازل‌شده از سوی خداوند بر پیامبر اکرم (ص) است و هیچ کم و زیادی در آن صورت نگرفته است.

وی درباره اعتقاد مسلمانان به ظهور حضرت مهدی (عج) نیز اظهار کرد: اصل اعتقاد به مهدی موعود در میان شیعه و اهل سنت مشترک است و روایات فراوانی درباره آن در منابع هر دو مذهب وجود دارد؛ اختلاف اصلی در برخی جزئیات این موضوع است و چنین اختلافاتی نباید موجب جدایی مسلمانان شود.

محمدی با تأکید بر اینکه مسجد خانه خدا و متعلق به همه مسلمانان است، گفت: مسجد شیعه و سنی معنا ندارد؛ همه مساجد رو به کعبه دارند و خانه خدا هستند. شیعیان می‌توانند در مسجد اهل سنت نماز بخوانند و اهل سنت نیز می‌توانند در مسجد شیعیان نماز اقامه کنند و نباید این مسائل را بهانه‌ای برای جدایی قرار داد.

وی با اشاره به سیره ائمه اطهار (ع) در تعامل با پیروان دیگر مذاهب افزود: امام صادق (ع) به شیعیان سفارش می‌کردند در مساجد اهل سنت حضور پیدا کنند، از بیماران آنها عیادت کنند، در تشییع جنازه‌های آنان شرکت کنند و با آنان ارتباط داشته باشند. این رفتار نشان‌دهنده نگاه اسلام به حفظ برادری میان مسلمانان است.

امام جمعه موقت یزد تأکید کرد: وحدت میان شیعه و سنی یک تاکتیک نیست، بلکه راهبرد و سیاست اصلی جمهوری اسلامی ایران است و باید آن را به عنوان یک اصل دنبال کنیم.

وی با اشاره به وضعیت مسلمانان در منطقه و فلسطین گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتحاد مسلمانان هستیم و باید در برابر دشمنان اسلام و توطئه‌های آنان متحد باشیم.

محمدی با بیان اینکه مسلمانان باید اختلافات را در فضای منطقی و دوستانه بررسی کنند، افزود: اگر درباره مسائل اعتقادی و فقهی اختلاف نظری وجود دارد، می‌توان در فضایی دوستانه و بدون عداوت و لجاجت درباره آن گفت‌وگو و تحقیق کرد، اما حتی در صورت باقی ماندن اختلاف، هیچ‌کس حق ندارد دیگری را از اسلام خارج بداند.

وی در پایان گفت: خداوند در قرآن مسلمانان را به چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه دعوت کرده است و امروز وظیفه ماست که این توصیه الهی را جدی بگیریم و با حفظ برادری و وحدت، در برابر دشمنان اسلام ایستادگی کنیم.