به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های انتخابی تیم ملی تکواندو برای حضور جام جهانی فردا چهارشنبه در خانه تکواندو برگزار می شود. فدراسیون تکواندو اسامی تکواندوکارانی که شرایط حضور در این رقابتها را دارند به همراه 16 داور قضاوت کننده را اعلام کرد.

بر همین اساس پوریا عرفانیان، بهزاد ایلخانی، بهمن نظری، محمد امامی، بهنام اسبقی، حسن شکری، حمیدرضا بیات، اصغر برزگر، روح الله طالبی (تهران)، حسن باغ گرایی، بهنام بیات، میثم قهرمان لو، مهدی خدابخشی، علیرضا درویش پور، مهرداد نورمحمدی، سید محمد رفیع(البرز)، احمد محمدی، رضا حبیبی، سعید سعیدی زند، روح الله ابراهیمی(مازندران)،افشین ساکت، آرش رضایی، ساسان صفرزاده (گیلان)، داود سلطانی، کسری مهدی پور (اصفهان) عباس هوشمند،مجید قشقایی، (فارس) رضا زارعی،بابک نادری (آذربایجان شرقی)، وحید عیسی بگلو (زنجان)، مهران حقیقت گو (قزوین)، احسان امینی (گلستان) تکواندوکارانی هستن که برای حضور در این مسابقات دعوت شده اند.

ضمن اینکه سیروس رضایی(سرناظر)، مهدی کاشانیان، حافظ مهدوی، حمید اسدالهی، شهرام اربابی، عبدالرضا بهاری، احمد خدایی، یداله پیرهادی، رحیم صفایی، یداله رضوانی، حسین جدیری، احمد اخلاقی، محمد امین نامجو، داود قارداشخانی، نصراله نصری نژاد و محمد نوذری در این مسابقات قضاوت خواهند کرد.

جام جهانی تکواندو به شیوه جدید طی روزهای اول تا سوم آذرماه به میزبانی آروبا در سانتاکروز برگزار می‌شود و تیم ملی کشورمان برای دفاع از عنوان قهرمانی خود به مصاف رقبا می‌رود.