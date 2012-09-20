پروژه راه آهن غرب کشور شکوفایی اقتصاد ملی را به دنبال دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ای در خصوص پروژه راه آهن غرب کشور حول محور قطعه ی کرمانشاه –خسروی به ریاست دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه، معاون امور عمرانی استانداری و مدیران ذیربط و مدیر پروژه ذکر شده در سالن جلسات دفتر استانداری بر گزار شد.

در این جلسه استاندار کگرمانشاه ضمن گرامیداشت دهه کرامت و میلاد باسعادت حضرت فاطمه ی معصومه (سلام الله علیها)‘گفت:همه ی ما باید بدانیم که آغاز عملیات اجرایی پروژه صدر الذکر از مصوبات گراسنگ سفر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به استان است لذا تعلل و کوتاهی در اجرای این پروژه به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

دادوش هاشمی افزود: به یمن قدوم معظم له در پاییز سال گذشته؛ بودجه استان در سال 91 رشدچشمگیری به خود گرفت و از پرتو این سفر ارزشمند پروژه های بسیار مهمی برای استان به تصویب رسید که طعم شیرینی آن را مردم شریف استان با بهره برداری از پروژه های مصوب خواهند چشید.

وی به اعتبار لحاظ شده برای پروژه راه آهن کرمانشاه – خسروی اشاره کرد و گفت: به حول و قوه ی الهی اعتبار بسیار خوبی برای اجرای این پروژه در سالجاری تخصیص یافته که این اعتبار در قالب قرار داد به پیمانکار پروژه پرداخت شده است.

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به مزیت های استراتژیک راه آهن غرب‘خاطر نشان کرد: پروژه راه آهن غرب کشور شکوفایی اقتصاد ملی و به تبع اقتصاد منطقه را بیش از پیش رونق خواهد بخشید.

همچنین در این جلسه مشکلاتی که پیش روی پروژه راه آهن کرمانشاه –خسروی بود از سوی مدیر پروژه عنوان گردید و ازسوی مدیریت ارشد استان دستورات لازم ارائه و مصوب جلسه شد.

لازم به ذکر است در این جلسه مقرر گردید که به منظور بررسی موضوع و تسریع در اجرای پروژه راه آهن غرب کشور به زودی توسط استاندار کرمانشاه و مدیران اجرایی ذیربط از این پروژه بازدید صورت پذیرد.