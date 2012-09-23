به گزارش خبرگزاری مهر، هدایت‌الله بهبودی در این باره گفت: «سفر به حلبچه»، یکی از گزارش‌های کتاب «سفر به قله‌ها» است. این اثر با 5 گزارش از مرتضی سرهنگی، سید یاسر هشترودی و من درباره مناطق جنگی، در سال 1368 برای نخستین ‌بار منتشر شد و 2 سال بعد به چاپ دوم رسید.

وی درباره دلیل انتشار گزارش «سفر به حلبچه» در قالب کتاب مجزا گفت: مبنای اصلی این اثر عملیات والفجر 10 است. اما با توجه به اهمیت حادثه حلبچه، این گزارش، پس از 19 سال در قالب کتاب «سفر به جلبچه» منتشر شد.

بهبودی درباره حادثه بمباران شیمیایی حلبچه تصریح کرد: در عملیات والفجر 10، شرق حلبچه در دست نیروهای ایرانی قرار گرفت. بر همین اساس صدام برای انتقام‌گیری این شهر را بمباران شیمیایی کرد و در این بمباران برای نخستین ‌بار از گاز اعصاب استفاده کرد.

این نویسنده در ادامه گفت: پس از بمباران شیمیایی، سرهنگی، هشترودی و من، اولین شاهدان این حادثه بودیم. همچنین سعید صادقی و احمد ناطقی بلافاصله از حادثه حلبچه عکس گرفتند که تعدادی از آن‌ ها در کتاب «سفر به حلبچه» منتشر شده ‌اند.

کتاب «سفر به حلبچه» نوشته هدایت‌الله بهبودی، تولید دفتر ادبیات انقلاب اسلامی در 48 صفحه، قطع رقعی و در تیراژ 2 هزار و 500 نسخه از سوی انتشارات سوره مهر به چاپ چهارم خواهد رسید.