سفر وزیر خارجه آلمان به اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان روز شنبه برای مذاکره در مورد همکاری دفاعی و آمادگی‌های زمستانی وارد کی یف، پایتخت اوکراین شد.

در بیانیه مطبوعاتی وزارت امور خارجه فدرال آلمان آمده است که وادفول برای بزرگداشت سی و پنجمین سالگرد استقلال این کشور که در ۲۴ آگوست جشن گرفته می‌شود، به اوکراین سفر کرده است.

در این بیانیه آمده است که تمرکز اصلی این سفر، آمادگی برای زمستان پیش رو از جمله تهیه ژنراتورها و سایر تجهیزات انرژی و همچنین حمایت از بخش انرژی اوکراین و اجرای اقداماتی برای محافظت از زیرساخت‌های حیاتی است.

در این بیانیه با توصیف اوکراین به عنوان «شریک امنیتی مهم» آمده است که آلمان می‌تواند از تجربه اوکراین در «مقابله با تهدیدات ترکیبی، جنگ مدرن و تاب‌آوری ساختارهای دولتی و اجتماعی» بیاموزد. بنابراین، این دیدار به طور مساوی بر تعمیق همکاری‌های امنیتی و دفاعی با اوکراین - به ویژه در تقویت قابلیت‌های نظامی، تبادل تجربیات و ایجاد مشترک ساختارهای امنیتی بلندمدت - متمرکز خواهد بود.