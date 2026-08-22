به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلم‌های «سرزمین فرشته‌ها» به تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی روزبهانی و کارگردانی قاسم لطفی خواجه پاشا و «حال خوب زن» به تهیه‌کنندگی حسین کاکاوند و کارگردانی سید مهدی موسوی برزکی موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی را کسب کردند.

در «سرزمین فرشته‌ها» که داستانی شاعرانه درباره بچه‌های غزه دارد، سولاف فواخرجی بازیگر مطرح سوری به عنوان بازیگر اصلی ایفای نقش می‌کند و در کنار او بازیگران کودک عرب، ایرانی، سوری و لبنانی چون علی ذیب، فاطمه المعصومه زریق، اهورا لطفی، محمد اسد، زهرا فاضل، فاطمه مریش، علیرضا علاو نیز حضور دارند.

«حال خوب زن» روایتگر داستان زنی به نام سارا است که پس از ازدواج با همسرش ابراهیم، با ناتوانی در برقراری رابطه زناشویی مواجه می‌شود. این مسئله موجب رنج درونی و احساس گناه در او شده و سارا تلاش می‌کند با گذشته و ترومای پنهان خود روبه‌رو شود؛ مسیری دشوار که عبور از آن برایش آسان نیست.

در این فیلم بازیگرانی چون مهتاب ثروتی، علی مرادی، شهره موسوی، علی مهربان، حمید رحیمی و گلاویژ علم به ایفای نقش پرداخته‌اند.