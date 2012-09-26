به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی پس از برتری 5 بر صفر عصر امروز چهارشنبه تیمش مقابل پیکان تهران با بیان این مطلب افزود: متاثر از نتایج دیدارهای هفته گذشته دو تیم پیکان و فولاد با شرایطی متفاوت مقابل هم قرار گرفتند. تیم پیکان بخاطر باخت هفته اخیر به سایپا با تغییراتی وارد زمین شده بود که ما پیش بینی آن را نمی کردیم در مقابل تیم ما به دنبال پیروزی مقابل ملوان درپی کسب امتیاز و پیروزی در خانه پیکان بود.

وی در ادامه افزود: خوشبختانه با شروع مسابقه روی یک ضربه کرنر از تیم پیکان جلو افتادیم اما متاسفانه بعد از این گل بازیکنان ما به دلیل استرس و عدم تمرکز نتوانستند عملکرد خوبی داشته باشند.

سرمربی تیم فوتبال خوزستان با اشاره به موقعیت های گلزنی تیم پیکان روی دروازه این تیم در نیمه اول گفت: خوشبختانه روی عملکرد خوب ارشاد یوسفی و عبدالله کرمی برتری خود در نیمه اول را حفظ کرده و با پیروزی یک بر صفر به رختکن رفتیم. در نیمه اول به غیر از این دو بازیکن باقی بازیکنان تیم فولاد جای تعویض داشتند!

فرکی در ادامه افزود: در بین دو نیمه بازیکنان فولاد را متوجه توانایی ها و شایستگی های خود کردیم تا آنچه در توان دارند را بروز دهند. در این مسابقه برخلاف دیدارهای اخیر که در نیمه اول خوب بودیم و در نیمه دوم افت می کردیم در 45 دقیقه دوم عملکردی بهتر داشتیم و آن فولادی شدیم که انتظار داشتیم.

وی همچنین اظهار داشت: در نیمه اول با ندویدن و نجنگیدن احساس کردم شخصیت تیمی ما زیر سوال رفته است، اما خوشبختانه در نیمه دوم شرایط تغییر کرد و با دوندگی و روحیه بالاتر به پیروزی رسیدیم.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان ثبت این نتیجه را اتفاقی خواند که امروز برای پیکان اتفاق افتاده و شاید روزی برای فولاد رقم بخورد و افزود: ما در یک نیمه با وجود پیروزی بازنده بودیم، اما در نیمه دیگر به معنای کامل برنده بودیم خوشحالم به یک پیروزی دیگر رسیدیم و امیدوارم روند پیروزی های ما در بازی با صنعت نفت آبادان در هفته یازدهم لیگ برتر تداوم یابد.

فرکی ضمن تاکید بر این مطلب که تیمش می توانسته بیش از 5 گل به پیکان بزند، در خصوص عدم استفاده از آرش افشین گفت: افشین بازیکن ملی پوش فولاد است که ما از او انتظار داریم مانند یک ملی پوش عمل کند. من در تیمم به دنبال شایسته سالاری هستم و ملاک بازی دادن به نفرات تیم از نگاه من عملکرد آنها و شرایطی است که در تمرینات دارند. در هفته های اخیر بازیکنان دیگر شرایط بهتر از افشین داشتند و در ترکیب تیم قرار گرفتند.

وی در این خصوص تصریح کرد: به افشین گفتم هر تیمی آرزوی داشتن چنین بازیکنی را دارد و اگر در ترکیب ما به میدان نمی رود باید علت را در خودش جویا شود. من به این بازیکن همچنین تاکید کردم او باید خوشحال باشد که با مربی کار می کند که حق را به حق‌دار می دهد.

سرمربی تیم فوتبال فولاد در خاتمه تصریح کرد: من افشین را دوست دارم و امیدوارم او شرایط خوبی داشته باشد که هم به تیم فولاد و هم به تیم ملی کمک کند. چرا که اگر او شرایط خوبی داشته باشد هم برای خودش خوب است، هم برای ما و هم برای تیم ملی. من امروز افشین را به دلایل تاکتیکی بیرون نشاندم و وقتی که می خواستم او را به زمین بفرستم گفتم که چه کاری انجام دهد و حتی این اطمینان خاطر را به او دادم که گل می زند.

تیم فوتبال فولاد خوزستان هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را با برتری 5 بر صفر مقابل پیکان تهران پشت سر گذاشت.