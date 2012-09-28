راه اندازی 50 مدرسه قرآنی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امیری امروز در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه ساری با اشاره به اینکه آموزش و پرورش اسلامی اکنون مدنظر برنامه ریزان آموزشی قرار گرفته است، اظهار داشت: متاسفانه آموزش و پرورش تدوینی در سالهای گذشته و قبل از انقلاب مبتنی بر آموزه های غربی و مکاتب فلاسفه کشورهای غربی بوده است.

وی افزود: با نگاه تیزبین و هوشمندانه مقام معظم رهبری، سند تحول بنیادین در دستگاه تعلیم و تربیت کشور توسط دست اندرکاران وزارت آموزش و پرورش و دانشمندان حوزه علوم دینی، پرورشی و آموزشی تدوین و اکنون مراحل آغازین اجرایی شدن را می گذراند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه چتر فلسفی حاکم بر آموزش و پرورش ایران در سالهای قبل انقلاب و آغازین سالهای فعالیت دولتهای سازندگی، اصلاحات مبتنی بر فلسفه غربی بوده است، یادآور شد: سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش مبتی بر نگاه انسانی و عرفانی اسلامی است.

امیری با بیان اینکه فلسفه نظری حاکم در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اسلام و اعتقادات دینی بوده است، اظهار داشت: آموزش و پرورش اسلامی در مسیری قدم بر می دارد که دفاع در برابر هجوم بی رحمانه فرهنگ غربی است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آغاز سال تحصیلی و بهار تعلیم و تربیت در مدارس مازندران اظهار داشت: امسال 475 هزار دانش آموز استان در چهار و 300 مدرسه دولتی و غیردولتی استان سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

امیری با بیان اینکه هم اکنون تمامی کلاسهای پایه ششم ابتدایی مازندران هوشمندسازی شد، افزود: هزار و 500 مدرسه استان نیز هوشمندسازی شده که تا پایان سال تحصیلی به دو هزار مدرسه افزایش خواهد یافت.

وی همچنین از راه اندازی مدارس قرآنی در استان خبر داد و گفت: برای سال تحصیلی جدید بالغ بر 50 مدرسه قرآن تشکیل که به صورت هیئت امنایی با ریاست ائمه جمعه شهرستانها اداره می شود.

وی به تغییرات صورت گرفته در کتب درسی دوم ابتدایی مدارس استان اشاره کرد و گفت: محتوای این کتاب ها، دانش آموزان را در فضای زندگی پاک و زیرچتر اسلام و دینی رهنمون می سازد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین از یک نوبته شدن تمامی مدارس مازندران خبر داد و گفت: تنها 170 مدرسه استان دونوبته بوده که این مدارس نیز تا پایان امسال یک نوبته می شود.

مازندران بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد.

